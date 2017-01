Stühlingen Austritte beim MV Lausheim bereiten einige Sorgen

MV Lausheim veranstaltet Doppelkonzert mit dem MV Blumegg am 8. April. Dirigent lobt hohen Probenbesuch bei der Hauptversammlung. Verena Stritt zur neuen Stellvertreterin gewählt

Stühlingen-Lausheim (luk) Größere Aktionen hat sich der Musikvereins Lausheim für das neue Vereinsjahr auf die Fahne geschrieben. So steht am 8. April das Doppelkonzert mit dem Musikverein Blumegg in Ewattingen an. Außerdem werden die Musiker beim Stühlinger Städlefest mit einem Verpflegungsstand teilnehmen, wie Vorsitzender Marco Stritt bei der diesjährigen Hauptversammlung festhielt.

Dirigent Helmut Kaiser attestierte den Aktiven mit Beteiligung von durchschnittlich 81 Prozent eine vorbildliche Probenmoral. Die beiden Doppelkonzerte bezeichnete der Dirigent als Höhepunkte. Die besten Probenbesucher waren Josie Kech, Arnold Probst, Jakob Boma und Heidi Isele.

Was dem Dirigenten Sorgen bereitete, ist der Austritt von gleich fünf Musikern. Die Neuaufnahme von Thorsten Maier erwies sich als kleiner Lichtblick. Vorsitzender Stritt und der Dirigent appellierten an die Anwesenden, unbedingt auch im Freundeskreis für Neueinsteiger zu forschen. Denn wie Dirigent Kaiser es ausdrückte: "Jetzt müssen weniger Leute automatisch mehr machen."

Auch Kassierer Manuel Scherble hatte rückläufige Zahlen zu verzeichnen, denn bei weiterhin nur drei Veranstaltungen im Jahr – einzig das Nikolaustheater sei davon gewinnbringend gewesen – seien rote Zahlen auch in Zukunft vorprogrammiert.

Der bisherige stellvertretende Vorsitzende Michael Kenne stellte seinen Posten nach 14 Jahren zur Verfügung. Seine Nachfolgerin ist Verena Stritt. Marco Stritt (Vorsitzender), Jan Engel (zweiter Stellvertreter), Manuel Scherble (Kassierer), Christoph Reichle (Schriftführer) und die Beisitzer Melanie Scherble, Jakob Boma und Fabian Kaiser wurden bei der Wahl in ihren Posten bestätigt. Als neue Jugendvertreterin wurde Judith Korhummel gewählt.

Möglicherweise wird der Musikverein beim Landesmusikfest im Juli in Horb am Neckar teilnehmen. Fest gebucht ist der Termin beim Festakt anlässlich des 400. Jahrestages der Kirche St. Nikolaus am 4. Dezember.