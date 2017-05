Stühlingen Ausstellung: Der Glaube der Vorfahren

Monika Weiß initiiert unter dem Titel Volksglaube und Volksfrömmigkeit" eine Ausstellung in Bettmaringen. Die Vernissage ist am 13. Mai.

Bettmaringen (luk) Eine außergewöhnliche Ausstellung bereiten die Frauen vom Gemeindeteam in Bettmaringen vor. Unter dem Titel „Alte Zeichen von Volksglauben und Volksfrömmigkeit" haben die Frauen unter der Federführung von Monika Weiß bereits viele Exponate zusammengetragen, die sich zum Teil noch in bewohnten Wohnungen befanden, aber auch bereits seit Generationen ihr Dasein in Schränken und Dachböden fristen.

Ziel der Ausstellung ist es, der heutigen Generation Volksfrömmigkeit und den Glauben der Vorfahren näher zu bringen. Gezeigt werden soll, wofür die sakralen Gegenstände in der Vergangenheit benutzt wurden. Zu sehen ist in der Ausstellung zum einen das Taufkleid von Monika Weiß, zum anderen Gemälde von Pfarrern, Bibeln, Gesangbücher und vieles mehr.

Eröffnet wird die Ausstellung am 13. Mai um 19 Uhr mit einem Gottesdienst in der Kirche St. Fridolin in Bettmaringen. Die Vernissage wird dann im Anschluss stattfinden. Am Sonntag, 14. Mai, wird die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein und ab 14 Uhr gibt es einen offenen Kinderclub mit Überraschungsprogramm unter dem Thema „Glauben heute“. Am Sonntag, 21. Mai, sind die Werke von 14 bis 18 Uhr zu sehen. Ab 15 Uhr sorgt der Männergesangverein Bettmaringen für musikalische Unterhaltung.

Zusätzliche Termine für Gruppen oder Schulklassen sind nach Vereinbarung mit Monika Weiß möglich, Telefon 07743/93 39 92.