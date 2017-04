Stühlingen "Aufgeben gibt es bei mir nicht", sagt Tobias Würth aus Stühlingen

Tobias Würth aus Stühlingen, Juniorchef von Heim und Werkstatt Würth, erzählt, welche Absicht hinter seinem Hipster-Outfit steht und welchen Liebhabereien er nachgeht.

Herr Würth, Sie sind Kaufmann, jedoch nur wenigen ist bekannt, dass Sie weitab von Ihrem Berufsbild auch anderweitig ein echtes Naturtalent sind.

Naja, Naturtalent würde ich nicht sagen. Ich suche immer wieder neue Herausforderungen, die ich dann auch so perfekt wie möglich umsetzen möchte.

Sie bezeichnen die Umsetzung Ihrer Talente als Hobby. Diese Beschreibung wird dem, was Sie in Ihrer Freizeit tun, aber keineswegs gerecht.

Vielen Dank. Für mich stellt jedes meiner Hobbys auch eine Art Leidenschaft dar. Auch in unserem Geschäft, das immer an erster Stelle steht, bringe ich meine Leidenschaft ein. Diese Leidenschaft, mich zu begeistern, bringe ich auch in meine Hobbys ein. Mein Leitspruch: Wenn du etwas machst, mach es richtig und wenn du nicht weißt, wie es geht, dann lerne es.

Schon von klein auf kennt man Sie in Stühlingen als begabten Geräteturner. Dieses Talent haben Sie längst auf eigene Faust verfeinert, weiterentwickelt und es zu erstaunlichen Fähigkeiten gebracht. Wie haben Sie das geschafft, ganz ohne Trainer?

Ganz ohne Trainer stimmt nicht ganz. Mein erster Trainer war Karl Heinz Haid, Übungsleiter beim TV Stühlingen, zu dem ich heute noch aufschaue. Er hat mir so viel beigebracht und mich gelehrt, das Erlernte auch anderen beizubringen, sodass es mir leicht fällt, auch neue Sachen auszuprobieren und so lange zu trainieren, bis ich es kann. Aufgeben gibt es bei mir nicht.

Des Weiteren befassen Sie sich intensiv mit der Kunstfotografie. Auch hier kann man Ihre Ergebnisse bewundern.

Dankeschön. Ich bin selbst noch ein bisschen überwältigt, wie vielen meine Bilder gefallen und wie viel positives Feedback ich bekomme. Ich fotografiere jetzt seit zehn Jahren und seit fünf Jahren in meinem eigenen kleinen Heimstudio. Erst vergangenes Jahr hab ich mich getraut, meine Bilder der Öffentlichkeit zu zeigen.

Haben Sie Vorbilder?

Ja, jede Menge: Helmut Newton, Herb Ritts, Marc Lagerange, Frank de Mulder, Andreas Bitesnich, Sylvie Blum, Sascha Hüttenhain, um die wichtigsten zu nennen.

Sie legen auch großen Wert auf Ihr durchgestyltes Äußeres. Welcher Typ ist derzeit Ihr Vorbild?

Ich habe schon immer gerne angezogen, was mir gefallen hat, aber mir keine großen Gedanken gemacht. Vorbild kann jeder für mich sein, der einen eigenen Stil gefunden hat. Meine Inspirationen hole ich mir gerne aus dem Herrenmagazin "The Heritage Post", in dem ich meinen Stil am besten wiedergegeben finde. Ein bisschen verrückt, elegant und experimentierfreudig. Dabei versuche ich immer, ich selbst zu bleiben.

Sie haben es in Facebook schon ziemlich weit gebracht. In der Szene nennt man Ihren Menschenschlag Hipster?

Danke, es gibt aber wesentlich erfolgreichere Mitglieder. Facebook ist eine super Plattform, Gleichgesinnte zu finden, für unser Geschäft und für meine Bilder.

Zur Person

Tobias Würth (39) ist gebürtiger Stühlinger vom alten Würth-Geschlecht und Juniorchef des Geschäfts Heim und Werkstatt Würth. Er befasst sich mit Kunstfotografie und Körperkunst und wird zur Hipster-Szene gezählt.