Stühlingen "Aufbruch ist eine Glaubenskategorie"  Interview mit Stühlingens Pfarrer Olaf Winter

Nach 14 Jahren wird Pfarrer Winter im März die Gemeinde verlassen und eine Seelsorgeeinheit in Südbaden übernehmen. Über die Hintergründe dieses Wechsels und seine Pläne spricht er im Interview.

Herr Winter, Sie verlassen ihren langjährigen Wirkungsort im März. Haben sie sich um einen Wechsel bemüht oder ging die Initiative vom Ordinariat der Erzdiözese Freiburg aus?

Als ich im September 2002 als Pfarrer nach Stühlingen kam, bin ich davon ausgegangen, etwa zehn bis zwölf Jahre hier zu bleiben. Das entspricht dem heutigen Standart. Als Pater Tobias und Bruder Jürgen, Mitglieder der Stühlinger Klostergemeinschaft, die Arbeit in der Seelsorgeeinheit 2012 beendet haben, bat man mich seitens des Ordinariates, noch zwei bis drei Jahre in Stühlingen zu bleiben. Als dann zum 1. Januar 2015 die Seelsorgeeinheit Eggingen-Stühlingen Hl. Kreuz errichtet wurde, sollte ich zur Begleitung des Überganges auch noch einmal bleiben.

Sind sie über diese Abberufung glücklich?

Es handelt sich nicht um eine Abberufung, sondern um eine in diversen gemeinsamen und sehr konstruktiven Gesprächen zustande gekommene Entscheidung, die ich natürlich voll mittrage. Ich bin jetzt 55 Jahre alt. Wenn ich noch einmal eine Seelsorgeeinheit übernehmen möchte, dann ist jetzt der richtige Augenblick dafür. Mit 60 denkt man dann vielleicht schon nicht mehr so gerne an Aufbruch, sondern vielmehr an den bevorstehenden Ruhestand.

Bekannt ist beispielsweise, dass Kapuziner alle drei Jahre mit ihrer Versetzung rechnen müssen. Wie handhabt diesen Aspekt die Katholische Kirche?

Durch die sehr dünne Personaldecke gerade im Bereich der Priester gibt es da heute keine starren Regeln mehr. Aber wie ich bereits sagte, ist eine Verweildauer von zehn bis zwölf oder auch 15 Jahren normal. Sowohl für die Gemeinde als auch für den betroffenen Priester ist mit einem Stellenwechsel eine große Chance verbunden. Aufbruch ist für mich eine ganz wesentliche Kategorie auch meines persönlichen Glaubens. Bürgerliche Sesshaftigkeit und das Kleben an Ämtern sind keine Kriterien in der Nachfolge Christi.

Weshalb wird so ein Geheimnis um Ihren neuen Wirkungsort gemacht? Ist das wieder eine Pfarrei/Seelsorgeeinheit oder ganz etwas anderes?

Es geht dabei ganz einfach um eine konzertierte Informationspolitik und hat nichts mit Geheimniskrämerei zu tun. Demnach gibt das Ordinariat am 13. Januar seine Presseerklärungen zu den Stellenbesetzungen, dann kann ich meinerseits informieren. Aber keine Sorge: ich bleibe in Baden-Württemberg und die neue Stelle ist nichts Exotisches.

Jetzt wo Sie ein wohlbestelltes Feld hinterlassen können, gemeint ist die Schaffung der Seelsorgeeinheit, Kirchen-und Konradsaalsanierung, gehen Sie weg. Muss man das verstehen?

Die Bestandserhaltung von Kirchen und Gebäuden ist etwas, was ich nicht für mich persönlich tue, sondern für die Gemeinde und für die Kirche. Ich freue mich, meinem Nachfolger ein renoviertes Gebäude zu hinterlassen.

In Stühlingen wäre auch noch viel zu tun, Stichwort Pfarrhaussanierung und Glockenstuhlerneuerung.

Dieser dringenden Themen wird sich der Stiftungsrat dann mit meinem Nachfolger annehmen. Die Außensanierung Pfarrhaus ist ja noch zu meiner Zeit geplant worden und wird in diesem Jahr komplett abgeschlossen.

Mitten im Kirchgarten steht seit Kurzem ein Briefkasten, gegenüber der Hasenskulptur des Stühlinger Künstlers Christian Pflanzl. Eine ketzerische Frage: Hätten ein Geldautomat und eine Funkantenne auch noch Platz?

Wesentlich sinnvoller wäre eine Überwachungskamera, um Hundehalter zu ermitteln, die ihre Vierbeiner permanent in den Kirchgarten und auf die Wege koten lassen.

Zur Person

Pfarrer Olaf Winter (55), ist gebürtiger Westfale. Die Stühlinger lernten ihn als weltoffenen Seelsorger kennen, der in seinen Ferien gerne weite Reisen, beispielsweise nach Israel, in die Ukraine, nach Marokko und mehrfach in die USA unternahm.