Stühlingen Anwohner leiden in Grimmelshofen unter dem Verkehrslärm

Der Lärmaktionsplan der Stadt Stühlingen beschäftigt die Ortschaftsräte von Grimmelshofen. Besonders der Lärmpegel an der Bundesstraße 314 sei sehr hoch. Das Gremium setzt als Abhilfe vor allem auf stationäre Blitzer.

Grimmelshofen – Der Lärmaktionsplan der Stadt Stühlingen beschäftigte die Ortschaftsräte von Grimmelshofen in der vierten öffentlichen Ortschaftsratssitzung in diesem Jahr. Ortsvorsteher Wolfgang Kaiser legte jedoch als Punkt eins der Tagesordnung einen Bauantrag zum Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage in der Brühlstraße vor, der nach einer kurzen Beratung einstimmig befürwortet wurde. Die Ortschaftsräte waren sich dahingehend einig, dass es für Grimmelshofen sehr schön ist, wenn neu gebaut wird und die Familien im Dorf bleiben. Der Lärmschutzaktionsplan rief dann im Anschluss einige Diskussionen und Abwägungen hervor.

Ortsvorsteher Kaiser erklärte den Ortschaftsräten den Sachverhalt und auch das bisherige Vorgehen von Seiten der Stadtverwaltung. Diese hatte eine diesbezügliche Expertise anfertigen lassen, die sich auf den Lärmpegel des gesamten Stadtgebietes, vornehmlich der B 314 bezog. Dabei hat sich herausgestellt, dass der durch den Durchgangsverkehr erzeugte Lärmpegel besonders für die Bewohner, die direkt an der B 314 wohnen, sehr hoch ist. Zwar wurde, wie Kaiser mitteilte, auch von Bewohnern des Städtchens und auch von Patienten des Krankenhauses schon starker Verkehrslärm kritisiert, dieser sei, so die Expertise, jedoch nicht so hoch wie direkt an der B 314. In Grimmelshofen jedoch sind 38 Personen stark betroffen, weil ihre Häuser direkt an der B 314 stehen und daher den vollen Verkehrslärm abbekommen.

Welche Möglichkeiten es für eine Reduzierung dieses Verkehrslärms gebe, dazu lieferte Kaiser die Antworten. Möglich wären Lärmschutzwände, Flüsterasphalt und auch eine Geschwindigkeitsreduzierung auf Tempo 30 statt den bisherigen 50 im Dorfbereich. Den Ausführungen von Wolfgang Kaiser war jedoch zu entnehmen, dass Lärmschutzwände und Flüsterasphalt für Grimmelshofen keine Lösung sind. Ortschaftsrätin Lena Stich erklärte, dass auch eine eventuelle Einführung einer 30 Kilometerbeschränkung keine Wirkung zeigen würde, sogar würde sich der Verkehr in sehr kurzer Zeit stauen, sodass keine Zwischenabstände mehr entstehen können und der Verkehrslärm permanent anhalten würde. Sie hatte dies selbst ausprobiert, und dabei dieses Ergebnis festgestellt. Sabine Duttlinger schlug vor, eher zu versuchen zwei stationäre Blitzer, Geschwindigkeitsmessanlagen, zu bekommen. Sie verspricht sich dadurch, dass die Fahrzeuge die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer einhalten, was auch zu einer Beruhigung des Verkehrslärms führen könnte. Ortsvorsteher Kaiser wies darauf hin, dass auch in diesem Fall der Lückenschluss B 314, Umfahrung Grimmelshofen im Vordergrund stehen müsse und daher sei die Möglichkeit eines stationären Blitzers auf jeden Fall zu bevorzugen, auch wenn dabei das Ortseingangsschild eventuell versetzt werden müsse.