Stühlingen Andreas Müller, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Blumegg, übt Kritik

Andreas Müller, Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Blumegg, kritisiert den niedrigen Probendurchschnitt der Mitglieder. Außerdem ärgert er sich über die Regelung bezüglich des Brandschutzcontainers in Waldshut.

Andreas Müller bleibt für weitere fünf Jahre Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehrabteilung Blumegg. Bei der Hauptversammlung wurde er mit 21 von 22 möglichen Stimmen wiedergewählt. Vor den Wahlen stand der Bericht des Schriftführers Tobias Baumann auf der Tagesordnung. Dieser hatte die sechs Einsätze und auch die kameradschaftlichen Unternehmungen der Abteilung festgehalten.

Nicht glücklich zeigte sich Kommandant Andreas Müller darüber, wie in der Vergangenheit die Organisation der Übungseinsätze im Brandschutzcontainer in Waldshut gehandhabt wurde. Es ist für die von Waldshut doch eine Strecke entfernt wohnenden Kameraden aus Blumegg nicht ganz einsichtig, dass sie für einen Übungseinsatz im Brandschutzcontainer, der an einem Sonntag stattfindet, noch am Samstagabend zuvor zur Instruktion anrücken sollen und am nächsten Samstag dann erst zur Übung kommen sollen. Daher hatte der Kommandant entschieden, dass die Blumegger Kameraden nicht an dieser Übung teilnehmen werden.

Aber auch die Proben der Abteilung insgesamt waren für den Kommandanten Andreas Müller nicht zufriedenstellend. Bei 14 Proben und einer Probe des Ausrückebereichs wurde nur ein Probendurchschnitt von 60 Prozent erreicht. Dieser Schnitt resultiere nicht zuletzt daraus, dass es in der Truppe „ein paar Kameraden hat, die nur zwei, drei Proben mitgemacht haben“ und das drücke den Probendurchschnitt entsprechend. Trotzdem gab es auch besonders fleißige Kameraden, wie Michael Duttlinger, der einen 100-prozentigen Probenbesuch vorweisen konnte, und die beiden Kameraden Andreas Kech und Dominik Duttlinger, die nur einmal gefehlt hatten.

Kommandant Müller sprach außerdem das Thema Atemschutzträger an. Es müssten weitere Atemschutzträger für die Abteilung gefunden werden, da die Feuerwehr Blumegg, wie Müller feststellte, „am unteren Limit sei“. Ein weiteres Problem seien die Jugendausbilder. Momentan sind in der Blumegger Jugendwehr sieben Jugendliche aktiv, davon werden zwei demnächst in die aktive Feuerwehr wechseln. Dennoch sollen nach Müllers Wunsch Jugendausbilder gefunden werden.

Der stellvertretende Stühlinger Gesamtfeuerwehrkommandant Gerhard Pfeifer informierte die Blumegger Feuerwehrleute darüber, dass es neue Uniformen für die Kameraden geben wird. Dieses neue Modell werde jedoch nicht wie die bisherigen Uniformen aussehen, sondern eher wie eine Dienstkleidung. Was Pfeifer dabei als sehr wichtig ansah, war, dass diese dann auch bei einer Hauptversammlung oder anderen Anlässen getragen werden soll. Pfeifer stellte fest: "Was mit sehr gefällt, ist, dass es in Blumegg 25 Aktive gibt und alle sind heute abend da – was jedoch noch schöner wäre, wenn alle ihre Uniformen tragen würden.“