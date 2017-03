Stühlingen Anbindung zum schnellen Internet in Weizen kann noch dauern

Bei der Infoveranstaltung im Gasthaus Kranz konnte Claudius Bauknecht noch keinen klaren Termin nennen. Der Grund: Die hochkomplexe europaweite Ausschreibung ist zwar in Arbeit, aber noch nicht fertig.

Weizen (ywü) Beim Bürgergespräch zeigten sich die Weizener empört, da ihnen noch kein Datum für das schnelle Internet genannt werden konnte.

Denn obwohl die Stadt Stühlingen als erste Gemeinde im Landkreis das schnelle Internet über die Backbone-Trasse eingeleitet hat, muss sie warten, bis der Landkreis die nötige Verbindung zwischen Erzingen Bahnhof und der Gemarkungsgrenze Eberfingen gelegt hat. "Wann dies soweit ist, steht in den Sternen, denn die hochkomplexe europaweite Ausschreibung ist zwar in Arbeit, aber noch nicht fertig", so der DSL-Verantwortliche der Stadt, Claudius Bauknecht. Er hatte beim Thema schnelles Internet die einzelnen Schritte genau erklärt und anhand von Fotos sehr verständlich dargelegt, ohne sich in Fachbegriffe zu flüchten. Die Baumaßnahmen für 2017 hinsichtlich ZIS liegen in Weizen rechts des Ehrenbachs (Buchwaldstraße und Stützbergweg), Eberfingen, Industriegebiet Stühlingen, Schwaningen und den zugehörigen Ortsverbindungsleitungen. Von der Gemarkungsgrenze Eberfingen über Stühlingen bis Schwaningen wurden drei Lose eingeteilt. So können gleichzeitig drei Unternehmen die Arbeiten leisten.

"Glasfaser liegt vom Sto-Parkplatz bis zum Ende des Neubaugebiets", berichtete Bauknecht. Sämtliche Hauptverbindungsleitungen in Weizen wurden bereits geprüft, ob sie durchgängig sind. Die Hausverbindungsleitungen mit kleinerem Durchmesser allerdings können nicht kalibriert werden. Mit der Unterstützung vor Ort von den Weizenern Tim Fischer und Tilo Nußberger wurden Messungen vorgenommen: "Sie sehen, wir geben uns wahnsinnig Mühe, dass das was wird," betonte Bauknecht. Der nächste wichtige Termin für die Weizener ist der 20. März. Dann beginnt die die Firma Röhn-Montage mit dem Einblasen der Hausanschlüsse und der Montage der Netzabschlussgeräte (der weißen Box). Die Terminvereinbarung erfolge direkt über die Firma und nicht über die Stadtverwaltung (ZIS), so Bauknecht. Für die Antennenverteilungen im Haus empfiehlt er den örtlichen Elektrikern einen Crashkurs. Früher wurden Antenneverteilungen im Durchschleifverfahren gebaut. Das schnelle Internet ist jedoch auf den sternförmigen Anschluss angewiesen.