Stühlingen Alte Schätze schlummern im Rathaus Lausheim: Ortsvorsteher Bernhard Engel findet historische Bücher

Der Lausheimer Ortsvorsteher Bernhard Engel entdeckt historische Bücher aus dem 18. und 19. Jahrhundert beim Ausräumen des alten Schul- und Rathauses. Die Werke geben Aufschluss über die Entrichtung des Zehnten und die Verhaltensregeln gegenüber der Herrschaft.

Wie wertvoll für die kommenden Generationen alte Bücher sein können, zeigt sich manchmal erst, wenn man diese in den Händen hält und auch darin lesen kann. So kamen beim Ausräumen des alten Schul- und Rathauses im Stühlinger Ortsteil Lausheim einige besonders alte und dicke Bände zutage, von denen fast niemand etwas gewusst hat. Um welche Art von Büchern es sich dabei genau handelt, musste ebenfalls erst einmal festgestellt werden.

Bei genauem Hinsehen stellte sich heraus, dass diese Bücher jede Menge Daten aus der Geschichte des Dorfes enthalten. Außerdem wird darin sogar Aufschluss gegeben über die Bestimmungen der damaligen Leibeigenschaft zu den Herren von Blumegg, zu denen das Dorf Lausheim im 17. und 18. Jahrhundert noch gehörte. Das älteste der Bücher datiert aus dem Jahr 1783, ein dickes Werk, das als eine "Copie berein über den Ort Lausheim" benannt ist.

Grade dieses Buch beschreibt ganz genau, wie wo und wann die Zehnten geliefert werden mussten, wie sich die damalige Dorfbevölkerung gegenüber der Herrschaft, dem Vogt der Herren von Blumegg, zu verhalten hatte und was im Rahmen des Zehnten abgeliefert werden musste. Was darin besonders vermerkt ist, ist das Fasnachtshuhn.

Ein weiteres, etwas jüngeres Buch ist das "Gewähr – respektive Kauf- und Tauschbuch" aus dem Jahr 1823. Auch dieses ist ein dickes Werk, das zahlreiche Einträge aus der damaligen Zeit enthält und damit auch aufzeigt, wie die Bauern damals mit ihren Feldern, den Äckern und Wiesen gehandelt haben. Etwas problematisch ist die Schrift. Alles ist von Hand geschrieben, und zwar in einer altdeutschen, zum Teil sogar Sütterlin-Schrift.

Ortsvorsteher Bernhard Engel hat den Wert dieser alten Bücher erkannt und sie mit in das neue Domizil der Ortsverwaltung im Schulhaus mitgenommen. Er hat dafür gesorgt, dass sie in einem großen Bücherschrank ihren Platz finden, damit sie auch der Nachwelt erhalten bleiben. Ein geschichtliches Ereignis, das aber erst seit 1911 in Lausheim bekannt ist, wird am 26. März dieses Jahr stattfinden. An diesem Datum wird der Bärensonntag in Lausheim gefeiert. Dabei wird der Bär in den Bach springen und den Winter austreiben. Ein Spektakel, das es in unserer Region nur in Lausheim gibt.