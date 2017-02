Stühlingen Absetzung in Stühlingen bereitet Spaß

Absetzung in Stühlingen bereitet Spaß

Stühlingen: Seit gestern ist die Stadt wieder in Narrenhand. Isolde Schäfer muss den Rathausschlüssel abgeben und wird im Saugatter zum Richtplatz getragen.

In Stühlingen regieren seit gestern wieder die Narren. Am Schmutzigen Donnerstag erstürmten die Narren unter der Leitung von Zunftmeister Daniel Fechtig das Rathaus und setzten in gewohnter Manier Bürgermeisterin Isolde Schäfer ab. Sie nahm es mit Humor und genoss es sichtlich, im Saugatter zur Richtstelle getragen zu werden, wo sie der Vollstreckung des Narrenbaum-Aufstellens zusehen musste.

Dieser war zuvor von den 16 Zächen am Bahnhof abgeholt und mit Muskelkraft ins Städtle gezogen worden. Begleitet wurden die 16 Zächen, die in Stühlingen seit vielen Jahren schon zur Tradition gehören, obwohl sie nicht den Hungrigen angeschlossen sind, von der Stadtmusik und natürlich den Hungrigen Stühlingern in Häs und Maske. Nur schade, dass dieses Prachtexemplar fast ohne die anfeuernden Rufe von Zuschauern durchs Dorf gezogen werden musste.

Die kräftigen Männer hatten übrigens keine Mühe mit dem stattlichen aus den Stühlinger Wäldern stammenden Baum. Allen voran natürlich der Büttel, in diesem Jahr Konrad Grüninger mit Jungbüttel Elias Heinicke, die mit der Schelle im Takt der Stadtmusik den langen Zug anführten. Eine große Narrenschar erwartete dann im Städle den Zug. Unter großem Applaus wurde dann der Narrenbaum von den 16 Zächen aufgestellt. Zunftmeister Daniel Fechtig hat dem närrischen Volk fest versprochen, die närrischen Amtsgeschäfte ernsthaft zu führen.

