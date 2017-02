Stühlingen Änderung der Biogasanlage in Eberfingen: Ortschaftsrat Mauchen sieht keine Bedenken

Änderung der Biogasanlage in Eberfingen: Ortschaftsrat Mauchen sieht keine Bedenken

Der Ortschaftsrat Mauchen hat sich auf Anraten des Eberfinger Ortsvorstehers Wolfgang Löhle wegen der örtlichen Nähe mit einer Änderung der Biogasanlage in Eberfingen beschäftigt. Die Ortschaftsräte hatten bei dem Vorhaben allerdings keine Einwände.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Mauchen – Eine Änderung der Biogasanlage des Langensteinhofs stand auf der Tagesordnung in der Ortschaftsratssitzung Mauchen. Die Biogasanlage von Joachim Kramer befindet sich auf Eberfinger Gemarkung mit Blick auf das beschauliche Dorf Mauchen. Aus diesem Grund lehnte Eberfingens Ortsvorsteher Wolfgang Löhle die Aufnahme des Themas ab, da Eberfingen nicht direkt davon betroffen sei.

Wie Mauchens Ortsvorsteher Manfred Schanz die vier anwesenden Räte darüber informierte, wollte Löhle dem Mauchener Ortschaftsrat die Möglichkeit zur Einflussnahme geben, da Mauchen direkt vom entstehenden Lärm und Geruch betroffen sei. "Ich weiß auch nicht, ob wir beraten sollen, da eh der Stadtrat darüber entscheidet", sagte Manfred Schanz.

Die erste immissionsschutzrechtliche Genehmigung war im vergangenen Mai erfolgt. Der erste Deutz-Motor mit 130 Kilowatt Leistung sollte damals durch einen zweiten Motor mit 254 Kilowatt Leistung verstärkt werden. Nun möchte Joachim Kramer den ersten Motor austauschen durch einen genauso leistungsstarken Motor mit 254 Kilowatt Leistung. Die gesamte Feuerungswärmeleistung erhöht sich somit auf 1,314 Megawatt. Bauliche Veränderungen entstehen keine, auch die in der Genehmigung vom Mai festgeschriebenen Inputstoffe und Lagermengen ändern sich nicht, wie das Landratsamt Waldshut im Schreiben an die Stadt mitteilt. Ab einem Megawatt sind Verbrennungsmotoranlagen immissionschutzrechtlich genehmigungsbedürftig. Die Aufgabe der Stadt ist die Stellungnahme und die Entscheidung über das bauplanungsrechtliche Einvernehmen.

In der anschließenden Diskussion hatte der Ortsvorsteher Manfred Schanz keine Bedenken hinsichtlich des Lärms. Stadtrat Frank Hotz hatte sich bereits vor Ort informiert. Durch den zweiten leistungsgleichen Motor könne Kramer die gesetzlich vom Energiedienst vorgeschriebene Leistung sicher einhalten. Auch im Winter, wenn die Solaranlage weniger Leistung produziert oder bei Wartungsarbeiten sei Kramer mit den beiden Motoren flexibler und müsse keinen Dieselgenerator aufstellen: "Wir im IT-Bereich bauen auch so, dass ein Gerät übernehmen kann, wenn ein anderes ausfällt. Mit beiden Motoren hat er die gleiche Größe und ist flexibler in der Leistung."

Manfred Schanz ließ unter Vorbehalt abstimmen, da der Rat eigentlich nicht zuständig sei. Die Räte waren einstimmig dafür. Durch die externe Lage gibt es keine Klagen über Geruch und Lärm.