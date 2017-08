Stühlingen 20 Teilnehmer genießen Ballonfahrten von Regina und Norbert Würth

Bereits seit mehreren Jahren bieten Regina und Norbert Würth aus Stühlingen Ballonfahrten für Interessierte an. Auch am vergangenen Sonntag war es wieder so weit: In vier Ballons genossen 20 Teilnehmer den weiten Blick über die Heimat.

"Up, up and away" ist ein Wunsch, den sich viele gerne mal erfüllen würden. Die beiden Stühlinger Regina und Norbert Würth machen die Umsetzung dieses Traumes möglich, allerdings nur für Leute ohne Höhenangst. Sie organisieren einmal im Jahr Ballonflüge mit allem drum und dran.

„Wir machen es aus Spaß an der Freud", so das Stühlinger Ehepaar. Am vergangenen Sonntag war es wieder soweit. Vier bunte Ballons, so viele wie bisher noch nie, starteten mit 20 erwartungsvollen Menschen in den Körben um 18 Uhr in den abendlichen Sommerhimmel. Die Werbetrommel müssen die Würths nicht rühren. "Mundpropaganda" sorgt alljährlich dafür, dass dieses nicht alltägliche Spektakel zustande kommt.

Die Würths besitzen aber auch die idealen Voraussetzungen. In der Götschhalde besitzen sie ein grünes Paradies. Dort war auch am Sonntag wieder Treffpunkt. Die meisten Ballonfahrer bringen natürlich Angehörige mit, und nicht wenige haben einen Gutschein in der Hand, denn Ballonfahrten sind beliebte Geburtstags- und Jubiläumsgeschenke.

Im Vorfeld der Ballonfahrten gibt es einiges zu organisieren. Die Ballonzentrale, mit der die Würths zusammenarbeiten, befindet sich in Brigachtal. Dort meldet Regina Würth an, wieviele Ballons gebraucht werden. In diesem Jahr musste sie vier Ballons inklusive Piloten ordern – darunter Christine Ackermann aus Grafenhausen: So viele wie bisher noch nie. Auch am Sonntag klappte bei den Ausfahrten wieder alles wie am Schnürchen.

Es ist nun nicht so, dass man einfach in einen Ballon einsteigen kann wie in einen Flieger. Die Mitfahrer – zumindest die Männer – sind aufgerufen beim Flottmachen der Ballons mit anzupacken. Wichtiger Aspekt für Ballonpiloten ist das Wetter. Weil das nicht gepasst hatte, musste die Stühlinger Veranstaltung in diesem Jahr schon zwei Mal abgesagt werden. Die Thermik muss vor allem passen. Sehr unsicher ist, wo man wieder runterkommt. Das lässt sich bekanntlich nur ungefähr steuern.

In diesem Jahr diente ein abgeerntetes Getreidefeld bei der Schweizer Nachbargemeinde Siblingen als Landplatz. Dort wurden die Mitfahrer wieder eingesammelt und zurück gings per Kleinbus zur Götschhalde. „Wir sind immer froh, wenn alles gut gelaufen ist, denn ein Nervenkitzel ist doch immer dabei“, so das Fazit von Regina Würth.

Damit war der Spaß aber nicht zu Ende. In geselliger Runde saß man zusammen, schliesslich gab es einiges zu erzählen und dann kam zu guter Letzt noch die Ballontaufe samt aushändigung einer Urkunde, die die Ballonfahrttüchtigkeit des Inhabers bestätigte.