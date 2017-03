Stühlingen 16 Zäche kümmern sich jedes Jahr um das Fasnetfeuer

In bewährter Weise stellten die 16 Zäche auch in diesem Jahr wieder den Narrenbaum, versteigerten ihn und luden zum Fasnachtsabschluss mit Verbrennung ein.

Mit einem prächtigen Fasnachtsfeuer auf dem ein Buzzli läuteten die 16 Zäche das Ende der Fasnacht und den Beginn der Fastenzeit ein. Das Feuer sandte von der Mühlehalde aus seine Signale bis in die späte Nacht hinein über die ganze Unterstadt und Rappenhaldesiedlung. Die 16 Zäche waren es, die den Brauch des Fasnachtsfeuers in Stühlingen einführten oder wiederbelebten. Genau ist nicht bekannt, ob in Stühlingen von jeher dieser Brauch gepflegt wurde.

Längst sind die 16 Zäche eine feste Größe innerhalb der Stühlinger Fasnachtsszene. In ihrer authentisch nachempfundenen Zimmermannstracht – rot-schwarz karierte Hemden, schwarze Hosen, Schmuckkette, schwarzer Schlapphut – sind die Mitglieder auch ein echter Hingucker. Der diesjährige Schauplatz an der Mühlehalde war wieder perfekt vorbereitet. Vom Bau eines Zugangswegs, mit Treppchen und Geländer, über die Bereitstellung von Hackschnitzeln, falls es regnet, bis hin zum Verpflegungsstand war an alles gedacht.

Bereits am Sonntag war gegen Mittag wieder alles besenrein aufgeräumt. Regen blieb den Fürlimachern in diesem Jahr immerhin erspart. Die 16 Zäche gibt es seit dem Jahr 1993. Seither sind sie zuständig für das Stellen und Versteigern des Narrenbaums, das Entzünden das Fasnachtsfeuers und sie sind für die Stühlinger Zunft eine feste Größe, wenn es am Fasnachtsmontag um die Bewirtung entlang der Umzugsmeile geht. Innerhalb der Zunft allerdings führen die 16 Zäche ein völlig eigenständiges Leben, darauf legen sie großen Wert.

Sie wollen in ihrem Tun und Lassen autark sein und das gelang ihnen bisher auch. Auch das Jahr über sind die Zäche immer wieder auf der gemeinnützigen Ebene aktiv. Seit dem Jahr 1993 sind die Gründungsmitglieder naturgemäß in die Jahre gekommen. Aber das ist kein Problem, denn die Truppe wird immer wieder unbürokratisch mit jungem Blut aufgefüllt. Das besonders Nette daran: Auch Jungmänner aus den Ortsteilen dürfen gerne mitmachen, sie sind willkommen und längst in die Gruppe integriert. Das Markenzeichen der 16 Zäche ist ihre Man-Power.