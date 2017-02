St. Blasien Zwei Interessenten bringen erbeut den Wunsch nach einem Bikepak am Sportplatz vor

Zwei Interessenten bringen erbeut den Wunsch nach einem Bikepak am Sportplatz vor

Der Gemeinderat vertagt die Entscheidung über einen Zuschuss für einen Bikepak am Sportplatz. Kosten von mehr als 15 000 Euro für die Umsetzung werden erwartet.

St. Blasien (sb) Zwei Mountainbiker aus St. Blasien wollen gerne einen Bikepark beim Sportplatz verwirklichen. Sie sind sich sicher, dass das Interesse an einem solchen Platz groß ist, konkrete Zahlen möglicher Nutzer können sie allerdings nicht nennen. Das ist einer der Gründe, weshalb der Gemeinderat das Projekt zwar positiv bewertet, sich mit einer finanziellen Förderung aber schwer tut. Ein entsprechender Antrag wurde in der jüngsten öffentlichen Gemeinderatssitzung nicht abgelehnt, sondern vertagt – zunächst sollen wichtige Fragen beantwortet werden, die die Entscheidungsgrundlage bilden.

Die Idee für den Bikepark haben Andreas Schröder und Max Blasi schon länger. Seit dem Frühsommer 2016 beschäftigen sie sich konkret mit dem Projekt. Damals hatten sie bei der Stadt angefragt, ob sie die einst als Eisplatz angelegte Fläche am Rande des Sportplatzes zur Verfügung gestellt bekommen können, um einen Mountainbikepark zu bauen. Die Initiative wollte der Gemeinderat unterstützen, das Gelände wurde zur Verfügung gestellt. Jetzt traten die beiden Initiatoren erneut an den Gemeinderat heran: Sie beantragten die Übernahme der Kosten für eine Konzeptplanung durch die Stadt. Anfangs sei nicht klar gewesen, ob für solch einen Mountainbikepark eine Baugenehmigung nötig ist.

Tatsächlich müsse eine Baugenehmigung eingeholt werden, wofür auch eine richtige Planung eingereicht werden müsse, erläuterte Bürgermeister Rainer Fritz dem Gemeinderat. 2000 Euro soll die Konzeptplanung einschließlich der Vergütung des Architekten kosten. Sollte die Baugenehmigung schließlich erteilt werden, würde die Umsetzung des Plans eine Summe von 15 000 bis 20 000 Euro kosten, wobei Kosten für einen Bagger und das notwendige Lehmmaterial noch dazu kämen.

Im vergangenen Jahr hatte der Gemeinderat den Initiatoren nahegelegt, sich mit ihrem Projekt an einen Verein anzuschließen oder einen Verein zu gründen. So könnte man die Haftungsfrage klären, hieß es schon damals. Mit Verantwortlichen des Sportvereins führe man Gespräche, Ergebnisse gebe es aber noch nicht, sagte Fritz.

So läuft es in Bonndorf

In Bonndorf hatte der Skiclub Bonndorf den Bau eines Bikeparks initiiert. Dafür stellte die Stadt ein Gelände beim Sportplatz zur Verfügung. Geplant und gebaut wurde der Bikepark – mit finanzieller Unterstützung durch die Stadt – im Auftrag des Vereins und mit Hilfe von Mitgliedern von einem örtlichen Unternehmen. Der Skiclub ist der Betreiber des Bikeparks. Die Stadt ist aber weiter involviert: Die Benutzerregeln, die jeder Biker auf einem großen Schild lesen kann, sind vom Bürgermeisteramt unterzeichnet. Tatsächlich hat die Stadt den Platz auch in die kommunale Haftpflichtversicherung mit aufnehmen lassen, erläuterte Hauptamtsleiter Harald Heini auf Anfrage dieser Zeitung. Ein Mitarbeiter des Badischen Gemeindeversicherungsverbands sei eigens angereist, um das Gelände zu begutachten. Laufende Kosten trägt die Stadt Bonndorf nicht, sie unterstütze den Verein aber im Rahmen der Möglichkeiten auf entsprechenden Antrag, wie alle Vereine in der Gemeinde auch, sagte Heini.

Das sagen Gemeinderäte und Bürgermeister