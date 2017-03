St. Blasien Wieder Musikfestival in St. Blasien

Erneut wird St. Blasien Schauplatz eines großen Musikfestivals. Auf dem Programm stehen Meisterkurse mit international renommierten Dozenten, Konzerte und ein Wettbewerb für junge Musiker.

Nach dem Festival mit Meisterkursen im vergangenen Jahr und einer Veranstaltungsreihe im Herbst wird es nun vom 8. bis zum 22. April in der Domstadt ein zweites international ausgerichtetes Festival geben – jetzt unter dem neuen Namen „Music Island Hochschwarzwald“. Künstlerischer Leiter ist wieder der Cellist Fjodor Elesin, der mittlerweile regelmäßig in St. Blasien konzertiert.

„Das Festival ist ein innovatives Format, bei dem verschiedene Arten der Musikvermittlung unter einem Dach vereint werden, was sowohl für die Zuschauer als auch für die Teilnehmer einmalige Einblicke in den schöpferischen Prozess der Musikwerdung und Musikinterpretation ermöglicht“ – so beschreibt Elesin, der im vergangenen Jahr Initiator der unter dem Namen Musitektur eingeführten Veranstaltung war, das Konzept. Nach der Premiere während der Fasnachtsferien 2016 haben die Verantwortlichen das Festival mit Meisterkursen in diesem Jahr auf einen späteren günstigeren Zeitpunkt verlegt, erläutert der Musiker. War die Vorbereitungszeit damals eher knapp angesetzt, hat die Organisation dieses Mal deutlich früher begonnen. Und das Interesse sei sehr groß, sagt er, um die hundert Musiker werden an Meisterkursen in St. Blasien teilnehmen. Zwölf „namhafte und international bekannte Professoren“ konnte er gewinnen. Die Musiker werden „ihr Können schleifen und zur höheren Reife bringen“ und sie werden zusammen mit den Dozenten auch wieder etliche öffentliche Konzerte geben. In diesem Jahr geht es nicht nur um den Einzelunterricht, sondern auch darum, das solisitische Spiel mit einem Orchester zu üben.

Dafür haben die „Music Island“-Macher das „Taurida International Symphony Orchestra“ aus St. Petersburg eingeladen. Es sei eines der besten Orchester Russlands, sagt Elesin stolz, das regelmäßig in Deutschland und vielen anderen Ländern zu hören ist. Bis zu einer Viertelstunde lang könne der Auftritt der einzelnen Solisten mit dem Orchester im Rahmen des Festivals in St. Blasien sein. Die Musiker, die diese Zusammenarbeit buchen, können einmal mit Ensemble proben, und vor dem gemeinsamen Auftritt wird es dann auch eine Einspielprobe geben. Nicht nur Instrumentalisten können in diesem Jahr an ihrem Können feilen, auch junge Dirigenten und Komponisten erhalten von bekannten Könnern wertvolle Tipps. Die Musiker können als aktive oder passive Meisterkursteilnehmer dabei sein. Nicht jeder könne sich solche Kurse leisten, weiß Fjodor Elesin, deshalb sei auch die günstigere Variante eingeführt worden. Auch wer zuhöre und zusehe, wie einer der hochkarätigen Dozenten mit seinem Schüler oder der Schülerin arbeitet, habe davon viel.

Für Musiker bis 35 Jahre wird es im Rahmen von „Music Island Hochschwarzwald“ auch den „Internationalen Musikwettbewerb St. Blasien 2017“ im Festsaal des Kollegs geben. Die Juroren sind Dozenten der Meisterkurse. Außer dem Wettbewerb wird es 19 weitere Konzerte geben. Untergebracht werden die Teilnehmer im Kolleg St. Blasien.