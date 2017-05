St. Blasien Wechsel im Vorstand des TTC Albtal

Brigitte Malzacher, bisherige Vorsitzende, tauscht ihr Amt mit Jugendleiter Carsten Weist. Der Rückblick des Vereins fiel dank vieler sportlicher Erfolge durchweg positiv aus.

Albtal (csi) Einige Änderungen gibt es im Vorstand des Tischtennisclubs Albtal: Zwölf Jahre stand Brigitte Malzacher an der Spitze, nun stellte sie ihr Amt zur Verfügung. Zu ihrem Nachfolger wurde der bisherige Jugendleiter Carsten Weist gewählt. Schriftführerin Vanessa Finkbeiner und Beisitzer Johannes Kümper schieden ebenfalls aus dem Vorstand aus, neue Schriftführerin ist Birgit Schwope, Jenni Finkbeiner übernahm das Amt der Beisitzerin. Brigitte Malzacher schied aber nicht aus dem Vorstand aus, gemeinsam mit Ulrike Kümper ist sie künftig als Jugendleiterin für den Nachwuchs zuständig. Der stellvertretende Vorsitzende Bruno Strittmatter, Kassiererin Nicole Gulich sowie die Beisitzer Stefan Jehle und Michael Schmidt wurden in ihren Ämtern bestätigt.

In sportlicher Hinsicht war 2016 echt erfolgreich, mit sieben Mannschaften – jeweils zwei Schüler- und Jugendmannschaften, zwei Damen- und eine Herrenmannschaft – nahm der TTC am Spielbetrieb teil. Im vergangenen Jahr war die erste Jugendmannschaft in die Landesliga aufgestiegen und konnte sich auf Anhieb im Mittelfeld platzieren, ein „Knaller“, wie die scheidende Vorsitzende Birgitte Malzacher sagte. In der Rangliste aller Spieler dieser Spielklasse belegte Sarah Weist den fünften Platz. Ebenso im Mittelfeld platzierten sich die anderen Schüler- und Jugendmannschaften in ihren Spielklassen und die beiden Damenmannschaften. Ulrike Kümper (erste Damenmannschaft) wurde in der Rangliste zweite von 40 Spielerinnen. Bei den Herren belegten Julius Jehle und Franz Höfler in der Rangliste die Plätze eins und vier von 116 Spielern, die Mannschaft wurde dritte in ihrer Spielklasse.

Geprägt wurde das Jahr nicht nur von den sportlichen Erfolgen, sondern auch vom 40-jährigen Bestehen des Vereins, das mit einem Jubiläumsabend in der Albtalhalle begangen wurde. Auch der Flohmarkt und die Vereinsmeisterschaften standen auf dem Programm. Bei den Stadtmeisterschaften in St. Blasien hatten die Aktiven aus dem Albtal sowohl bei der Jugend als auch bei Damen und Herren die Nase vorn. „Da steckt schon was dahinter“, sagte Gemeinderat Dieter Stark als Vertreter der Gemeinde angesichts der sieben Mannschaften des Vereins im Spielbetrieb. Und noch eines stellte er erfreut fest: „Der Verein funktioniert“.

Der Verein

Der TTC Albtal wurde 1976 gegründet. Ihm gehören derzeit 36 Aktive, darunter rund 20 Kinder und Jugendliche, sowie 85 Passive an.

Mehr Informationen im Internet:www.ttc-albtal.de