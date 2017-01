St. Blasien Was Flüchtlinge wollen

Anas Hallak und Anas Alsahhar geben Einblicke in ihre Situation. Der Neuanfang in Deutschland ist für die beiden jungen Männer schwer.

St. Blasien (cr) Die Geflüchteten, die in den vergangenen Jahren nach Deutschland gekommen sind, beschäftigen viele Menschen. Besonders die immer wieder bekannt werdenden Übergriffe und Straftaten machen Sorgen. Und zwar nicht nur den Deutschen, sondern auch den Flüchtlingen, die in der Mehrzahl froh sind, in Deutschland in Sicherheit zu sein und sich hier integrieren möchten. Anas Hallak (24) ist im Oktober 2015 nach Deutschland gekommen. Zuvor war er acht Monate lang in der Türkei. Er stammt aus Damaskus und ist Erdölingenieur. „Ich muss hier was anderes machen“, erklärt er im Gespräch mit dieser Zeitung, der Bedarf an Erdölingenieuren ist hier eher gering. Daher möchte er nochmal studieren und arbeitet auf die nötige Sprachprüfung hin. Und zwar auf dem Sprachenkolleg in Freiburg. „Das ist ein großes Glück“, sagt er, denn in St. Blasien, so Veronika Faller und Jörg Rudolf, gibt es zu wenig offizielle Deutschkurse. Nur zwei der Geflüchteten, die hier leben, hätten den „Lottogewinn“ eines Kurses in Freiburg bekommen, sagt Rudolf. Die tägliche Fahrt dorthin zahlen sie selbst.

Anas Alsahhar (30) kam im August 2015 nach Deutschland. Er stammt aus Latakia, das in der Nähe der türkischen Grenze liegt. Seit zehn Monaten hat er das Aufenthaltsrecht, im Juli 2016 hat er einen Integrationskurs in Waldshut begonnen. Er war in seiner Heimat Informatiker und hat als erster Geflüchteter ein Praktikum bei der Firma Aebi Schmidt in St. Blasien absolviert. „Wir sind in den Kursen zusammen mit Leuten, die nicht alphabetisiert sind“, erklärt er eines der Probleme, die sich ihm beim Einstieg in die Sprache seiner neuen Heimat bieten. „Es gab hier noch nie einen Alphabetisierungskurs“, ergänzt Jörg Rudolf.

Außer dem Bemühen, möglichst schnell Deutsch zu lernen, versuchten die meisten Geflüchteten auch auf andere Weise, in St. Blasien Fuß zu fassen, erzählen Jörg Rudolf und Veronika Faller. Durch Arbeitsstellen, etwa beim Café Aich, der Faller Säge, der Weißensteinklinik, dem Hotel Albtalblick oder dem Restaurant Silva Nigra ebenso wie in den lokalen Vereinen. Anas Hallak etwa geht mit einigen Mitbewohnern zum Montagssport, und auch beim Fußball oder beim Frauensport sind die Neubürger aktiv. So würden durch Vorleben und Begegnung die Werte der neuen Heimat vermittelt, sagt Rudolf. Und nicht nur die Geflüchteten lernen etwas über ihre neue Heimat. "Ich konnte ganz viele meiner Vorurteile in den vergangenen zwei Jahren abbauen", erzählt Faller von der Arbeit im Helferkreis. Auch das regelmäßig stattfindende Café International hilft, sich kennenzulernen.

Und die Kriminalfälle, die durch die Medien gehen? Die verurteilen Hallak und Alsahhar ebenso wie alle anderen Menschen auch. „Einige machen Probleme, klauen, nehmen Drogen, und dann sagen die Menschen ‚ so sind die Menschen aus Syrien“, beschreibt Anas Hallak ein Problem, das seine Landmänner und ihn besonders stört. Die Syrer selbst könnten am Dialekt hören, ob jemand wirklich dorther kommt und „wenn man aus Syrien kommt, hat man eine Geschichte, das merkt man“.

Anas Hallak erzählt als Beispiel seine eigene Geschichte. Sein Vater war Goldhändler in Syrien. Weil sein Sohn geflohen ist, verlangten Soldaten Geld von ihm, als Ersatz für den Kämpfer, den sie nun nicht rekrutieren konnten. „ISIS sagt, ich bin ungläubig, weil ich in Europa lebe“, sagt Hallak, auch seine Familie gelte nun als ungläubig und musste schließlich ebenfalls fliehen. „Wir haben Heimweh, die meisten sind gezwungen, herzukommen. Der Neuanfang ist schwer“, sagt der junge Mann. Er hat noch einen 17-jährigen Bruder, der allerdings in Ulm lebt und dort auf das Gymnasium geht. „Wenn mein Bruder bei mir geblieben wäre, hätte er weniger Chancen gehabt“, sagt Hallak. Als Minderjähriger genieße er einen besonderen Schutz, sagt Faller.

Auch zu den Polizeimeldungen über Vorfälle in der Unterkunft in St. Blasien nehmen Rudolf und Faller Stellung: einmal etwa habe jemand zu viel getrunken und randaliert. Die anderen Bewohner hätten dann die Polizei gerufen. „Gewalt wird weder von der Heimleitung noch von den Geflüchteten toleriert“, betont Jörg Rudolf. Und auch Christen und Moslems kämen gut miteinander aus, es habe auch eine gemeinsame Domführung gegeben.

Das viel diskutierte Händeschütteln sei im Helferkreis kein Thema, erklärt Rudolf weiter, es gebe eben unterschiedliche Formen, sich zu begrüßen. „Ich würde Nasereiben wie in Grönland nicht mitmachen und bin auch kein Freund vom Küsschengeben“, erklärt er als Beispiel. Wenn jemand nicht gerne Hände schüttele, könne man auch mit einer angedeuteten Verneigung Höflichkeit und Respekt zeigen. Und auch wer in Deutschland zum Arzt geht, erlebt immer öfter, dass die ausgestreckte Hand vom Doktor nicht ergriffen wird – aus hygienischen Gründen. Wichtiger als solche Details, so ist aus dem Gespräch zu hören, sind gegenseitige Offenheit und Respekt.