St. Blasien Waldweihnacht bietet besinnliche Stunden in der Natur

Viele Menschen kamen zur Waldweihnacht auf das Ziegelfeld in St. Blasien. Akteure bieten Nachdenkliches und Besinnliches.

Die Beliebtheit der Waldweihnacht ist ungebrochen: In diesem Jahr arbeiteten die Mitglieder des Domchors bereits zum vierten Mal für das Wohl der über 450 Gäste Hand in Hand. Wieder war die Waldweihnacht ein Fest für die kleinen und großen Besucher, während die tragenden Pfeiler der Veranstaltung, wie Pater Josef Singer, die Hirten Joshua (Rudi Bauer) und Ismael (Michael Tränkle), die Stadtmusik und Jugendkapelle St. Blasien sowie der Trompeter Roland Schäuble erlesene Momente reichten. Vor der romantischen Kulisse der Ziegelfeldhütte leisteten aber auch die Kleinen der Theater AG des Kollegs ganz Großes und die Chormitglieder des Kirchenchores Hierbach-Ibach entzündeten mit ihren Liedern den Weihnachtsglanz.

Wie ein zarter Hauch kündigte sich die Dämmerung an, als die Hirten sich mit einem langen Fackelzug dem Ziegelfeld näherten. Der wissenshungrige Ismael fragte in besinnlichen Gedanken zum Advent seinen weisen Freund Joshua. „Die Hohepriester im Tempel sagen, wir Israeliten sind ein auserwähltes Volk, stimmt das?“ „Seit Abraham sind wir das auserwählte Volk“, erwiderte Joshua. Es sei nicht leicht zu verstehen, aber, die Gläubigen müssten an die Schrift glauben, empfahl er seinem jungen Freund. Unterstrichen vom Zauber des Abends spielte die Theater AG die Geschichte der Heiligen Familie in einer modernen Fassung mit dem Titel „Die Begegnung“.

Der Berg mit dem erhabenen Kreuz wölbte sich in die Höhe, als Roland Schäuble mit seinen Trompetenklängen dort ein wohliges Schaudern schuf. Im Kreise der Menschen ging Pater Singer auf das Weihnachtsspiel ein. Die Begegnung miteinander, hörte man ihn sagen, das möchte uns das Weihnachtsfest vermitteln. Als die Schar Menschen ans Loipenhaus zurückging, hungrig von der kühlen Luft, ließ sie das Besinnliche von vorhin bei Glühwein, Punsch und Wurstwecken noch näher zusammenrücken.