St. Blasien Vortrag und Dokumentarfilm des Vereins Kino und Kultur St. Blasien zeigt Besonderheit des Wassers

Der Molekularbiologe Manfred Schleyer vom anthroposophischen Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried konnte mit seinem Vortrag zahlreiche Interessierte auf eine Reise in die Welt des Lebenselementes mitnehmen.

Ermöglicht durch den Verein „Kino und Kultur“ St. Blasien, tauchte im Kursaal eine große Schar Anwesender tief hinein in das Geheimnis Wasser. An dem Abend konnten die Gäste Wasser aus verschiedenen Quellen kosten.

Noch bevor der Kinofilm „Watermark“ anlief, gelang es dem Molekularbiologen Manfred Schleyer vom anthroposophischen Institut für Strömungswissenschaften in Herrischried mit seinem Vortrag, die Interessierten auf eine Informationsreise zu diesem Thema mitzunehmen.

Gleichzeitig konnten die Gäste Wasser kosten. Erfrischendes Wasser, wunderbar geeignet den Durst zu löschen und gespeist von herrlichen Bergquellen aus Ibach, der Wehra, aus Häusern, Herrischried und Brenden, stand aufgereiht auf einem Tisch. Daneben waren Gläser, die darauf warteten, von Carmen Schuch vom Kinoverein für die Gäste mit dem Lebenselixier gefüllt zu werden.

Das Thema Wasser sei ein wunderbares Thema, auch für „Kino plus’ (Kombination aus Informationen, Vortrag, Verkostung und Film)“, sagte dann Monika Schwinkendorf, bevor sie die maßgeblichen Organisatorinnen des Projektes „Global Water Dances“ Frouke Kuiken und Silka Neumeister vorstellte. Die lobten schon bald die Zusammenarbeit mit dem Institut für Strömungswissenschaften und übergaben das Wort an Manfred Schleyer.

Er befasste sich mit der Frage, was das Besondere am Wasser sei? „Wir haben genug davon, an anderen Orten der Welt ist es anders“, sagte Schleyer. „Unsere Frage ist vor allem, was ist gutes Wasser?“.

Wasser sei so sensibel, dass alle Einflüsse zu einer Wirkung führten, unterstrich er, während er die Wirkung von verschiedenen Animationsfilmen aufs Publikum nutzte. Dabei zeigten sich Formungsprozesse, die durch verschiedene Verläufe in eine neue Verbindung führten, bei der aber in der Regel immer noch das Alte in einer gewissen Weise anwesend war. Es dauere lange, bis die wirkliche Egalisierung auftritt, so der Referent.

Bei all diesen Prozessen würden immer Formen entstehen, erläuterte der Referent. Man könne sich dabei fragen, ob diese Phänomene nahelegen, genauer auf die Qualität des Wassers zu schauen. Wasser sei nur sensibel, wenn es seine Eigenschaft bewahren dürfe. Als Beweis zeigte er einen kleinen Film, bei dem ein Tropfen in sauberes Wasser fiel und verglich dies mit einem Tropfen, der auf verschmutztes, noch immer als Trinkwasser zugelassenes Wasser stieß.

Dabei konnte das Publikum sehen, dass zwar immer noch Strömungen stattfinden, die Vielfältigkeit jedoch deutlich zurückgegangen ist und das Wasser offenbar die Fähigkeit verloren hat, auf Ringformen zu reagieren, so Schleyer.

Derjenige Verbraucher, der geschult sei, könne bei der Verkostung Wasser in seiner Wirkung charakterisieren. Es sei Wasser, das belebe, das Gefühl der Weite gebe, innerlich aktiv mache und bei welchem Denkprozesse in Bewegung kämen, sagte Manfred Schleyer.