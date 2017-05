St. Blasien Verkaufsoffener Sonntag: Nasskalter Musikfrühling in St. Blasien

Verkaufsoffner Sonntag in St. Blasien leidet unter Regenwetter. Förderverein Sanagarten zeigt sich zufrieden.

St. Blasien (sb) Ein-Mann-Blasorchester, neue Autos, geöffnete Geschäfte und ein Rahmenprogramm: Zum Musikfrühling haben die Stadt und der Werbe- und Aktivkreis am Wochenende nach St. Blasien eingeladen. Die Gäste kamen, aber Regen und kühle Temperaturen machten den Beteiligten einen Strich durch die Rechnung. „Alle haben sich so viel Mühe gemacht und viel vorbereitet“, sagt eine Einheimische. Sie finde es schade, dass weniger Besucher als sonst in die Stadt gekommen waren.

Aber auch wenn es am Sonntagvormittag verhalten los gegangen sei, wie es Bernd Ruderisch und andere Kaufleute beschrieben, wurden die Straßen am Nachmittag voller – der Regen machte eine Pause. Die Gelegenheit nutzten auch die jungen Tänzerinnen von „Dance for fun“ für ihren Auftritt. Der Beifall war ihnen und auch den Musikern in der Hauptstraße und Todtmooser Straße sowie auf dem Sparkassenvorplatz sicher. Manche Programmpunkte fielen aber angesichts des Wetters aus. Das Kucky-Team der Hochschwarzwald Tourismus-GmbH packte die Spielsachen gar nicht aus, sagte der Leiter der Touristinformation St. Blasien, Norbert Göppert. Auch das Bungee-Trampolin wurde gar nicht erst aufgebaut.

Dennoch waren etliche Besucher – auch in den Geschäften unterwegs, um sich umzuschauen, sich beraten zu lassen und auch, um zu kaufen. Die Präsentation stehe aber im Vordergrund, sagte Bernhard Link. Manche Aktion vor dem eigenen Laden konnte des Regens wegen nicht angeboten werden, hieß es mancherorts.

Zu sehen und zu hören gab es dennoch viel: Während manch ein Stadtbesucher verblüfft nach oben schaute, wo er gerade ein schwebendes Auto entdeckt hatte, bestaunten andere ein Cabriolet – das Verdeck blieb am Sonntag aber geschlossen.

Sechs Stände zählte der Antik- und Trödelmarkt am Sonntag, am Vortag waren es noch zehn Stände. Erstmals hatte der Markt nicht im Kurgarten und in der Todtmooser Straße, sondern auf dem Domplatz stattgefunden. Zufrieden waren die Händler nicht. Ob es nun am neuen Ort oder am Wetter lag? Beide Gründe seien wohl ausschlaggebend, sagte ein Händler aus dem Münstertal. Manch ein Händler war gar nicht erst angereist.

Zufrieden war der Förderverein Sanagarten, der sich und die geleistete Arbeit vorstellte. Zehn neue Mitglieder hatte der Verein bis zum frühen Nachmittag gewonnen, sagte Gabi Benz. Die Cafés und auch die beiden Vereine (Guggenmusik Neonröhrer und Sportverein St. Blasien), die Zelte aufgestellt hatten, um Gäste zu bewirten, hatten viel zu tun und volle Tische. Im nächsten Jahr scheint sicher die Sonne, sagte ein Einheimischer am Sonntag überzeugt und schleckte am gerade gekauften Eis.