St. Blasien Turbulent: HC Albtal macht Theater

Mit dem Stück „Fast wie früher“ begeistert der HC Albtal sein Publikum. Oma kommentiert die wirren Ereignisse in Reimform.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Albtal (kss) „Fast wie früher“ heißt das Theaterstück, das der HC Albtal unter begeistertem Applaus und vielen deftigen, bis zum total überdrehten Gejohle reichenden Lachern in der voll besetzten Halle in Immeneich aufführte. Tatsächlich wundert sich im Verlauf des Stückes die eine oder andere Person darüber, wie es aus der Sicht der Oma früher war, und „fast wie früher“ lautet auch deren Kommentar, als der Bauer den vermeintlichen Nebenbuhler in den Schwemmgüllesee zu befördern droht.

Wie früher mutet auch der ganze Hof der Bergers an, weshalb er finanziell auf der Kippe steht. Während Bäuerin Sabine Berger, Monika Human-Fernahl als Neuling gleich perfekt mitten hinein ins Theaterteam gesprungen, heimlich eine Ausbildung zur Gesundheitspraktikerin gemacht und die alte Milchkammer in einen Massage- und Wellnessraum verwandelt hat, will Bauer Anton Berger (Werner Jehle) die Viehhaltung ausbauen. Beide haben deshalb einen Fachmann auf den Hof bestellt.

Als Immobilienmakler Stefan Schotterberg auftaucht (Julius Jehle, der beim Texthänger einfach Souffleuse Rosi Keller ins Spiel mit einbaut), hat Sabine ihren aufbrausenden Mann noch nicht ausreichend mit ihren Plänen bekannt gemacht. Daher klärt sie die Verwechslung mit dem von ihm erwarteten Mitarbeiter des Landwirtschaftsamtes nicht auf.

So wird der feine Herr im weißen Anzug, der Tiere hasst, auf dem Hof herumgeführt, während Sabine auf den von Schotterberg angekündigten Testgast wartet. Unterdessen taucht der betuchte, aber reichlich tapsige Single Hans Peter Fritz auf (Andreas Lohn), der sein komödiantisches Talent in etlichen gewagten Outfits unter Beweis stellt, den der Bauer nach dem Motto „Liebe vergeht, Hektar besteht“ beim Viehhändler als Partie für seine Tochter Claudia (Sabrina Keller) bestellt hat. Und natürlich wird er versehentlich als Testgast behandelt.

Die eigentlichen Hauptpersonen sind die omnipräsente Oma und der Knecht. Es vergeht keine Minute, ohne dass die schwerhörige, alles falsch verstehende Oma Maria Berger (Steffi Tröndle) nicht einen ihrer Sprüche loslässt. Als dann vom Landwirtschaftsamt tatsächlich Dr. Gisela Schafknecht, auch „die scharfe Gisela“ genannt (Manuela Mutter), haben Makler und Heiratskandidat bereits mit der Schwemmgülle ausgiebig, wenn auch unfreiwillig Bekanntschaft geschlossen. Der Bauer ist wutschnaubend in den Adler gefahren, hat sich dort mit einem Gast angelegt und muss nun seinen Kater samt blauem Auge kurieren.

Nun wird es erst richtig turbulent. Gisela verwechselt den neu eingekleideten Makler mit dem Bauern und verschwindet mit ihm im Heu, während der Heiratskandidat auf der Suche nach neuen Kleidern von einer prekären Situation in die nächste tappt und dabei mehrmals kurzfristig sein Heil im Klohäuschen oder unter dem Tisch suchen muss. Zu allem Überfluss entpuppt sich ausgerechnet derjenige, mit dem sich der Bauer im Adler angelegt hatte, als Mitarbeiter vom Amt (Tobias Rüd, der mit Bravour sein Theaterdebüt gegeben hat), der das Modellprojekt „nachhaltige Landwirtschaft“ betreut und nach geeigneten Höfen Ausschau hält.

Dabei erweist er sich nicht nur als Mann der Tat, indem er ganz nebenbei den ausgebüxten Bullen wieder einfängt, er vergibt dem Bauern großherzig – vielleicht nicht zuletzt deshalb, weil Tochter Claudia nun ihn „so süß“ findet. Damit könnte möglicherweise endlich auch das Stoßgebet der Mutter in Erfüllung gehen, ihre Tochter möge endlich erwachsener werden und den Richtigen finden.