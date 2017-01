St. Blasien Treppe als zweiter Fluchtweg wegen Brandschutz

Der Gemeinderat plädiert für eine einfache Lösung aus Metall. Die Kostenschätzung beläuft sich auf 138 000 Euro. Der Brandschutz macht die Maßnahme erst erforderlich.

Endlich ist eine Lösung in Sicht – die Erleichterung wurde in der öffentlichen Gemeinderatssitzung deutlich. Das Planungsbüro Sutter aus Kirchzarten stellte dem Gremium drei verschiedene Varianten einer Fluchttreppe vor, über die der geforderte zweite Fluchtweg aus den oberen Geschossen im Haus des Gastes geschaffen werden soll. Sie ist die Voraussetzung dafür, dass das derzeit gesperrte Dachgeschoss wieder genutzt werden darf.

Es war eine schwere Geburt: Viele Gedanken hätten sie sich gemacht und viele Ideen entwickelt, sagte Planer Daniel Steiger, der zusammen mit Willi Sutter nach St. Blasien gekommen war. In vielen Gesprächen mit dem Landratsamt und der Denkmalbehörde sei man schließlich zu einer Lösung gekommen, die genehmigungsfähig ist. An der Westseite des historischen Gebäudes soll nun eine Wendeltreppe mit schmaler Wange gebaut werden. Im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachgeschoss werden dafür neue Türen geschaffen. Auf circa 138 000 Euro schätzen die Planer die Kosten für die Treppe, die aus verzinktem Metall gebaut und dann lackiert werden soll. Die Brandverhütungsschau im Jahr 2014 stand am Anfang.

Mit sofortiger Wirkung hatte das Landratsamt damals die Nutzung des Dachgeschosses untersagt – die „Stadtmusik und Jugendkapelle“ stand plötzlich ohne Probelokal da und auch der Narrenzunft fehlte ihr Lagerraum. Auch die darunter liegenden Geschosse, vor allem aber das erste Obergeschoss sah die Behörde in Bezug auf den Brandschutz sehr kritisch. Das größte Problem stellte das offene Treppenhaus in der Mitte des Gebäudes dar. Zunächst wollte die Stadt möglichst im Gebäude einen zweiten Fluchtweg aus dem Dachgeschoss ermöglichen, doch das hätte das Kreismuseum, das ohnehin unter Platzmangel leidet, zu sehr in Bedrängnis gebracht. Gegen eine Außentreppe hatte aber die Denkmalbehörde Einwände. Und nun soll sie doch kommen.

Auf alle Fälle dürfe eine solche Fluchttreppe dem eigentlichen Star, also dem Baudenkmal, nicht die Schau stehlen, habe man in den Gesprächen mit der Behörde immer wieder gehört, sagte Daniel Steiger. An unterschiedlichen Stellen des Gebäudes hatten sie nach dem besten Standort für eine Außentreppe gesucht. Auf keinen Fall sollte die Schokoladenseite, also die Seite zum Kurpark hin, beeinträchtigt werden. Viele schöne Ideen seien im Laufe der beiden Jahre entstanden, sagte Willi Sutter.

Die drei vorgestellten Varianten werden vom Denkmalamt akzeptiert, sie sind aber nicht die Entwürfe, die den Planern gefallen. Eigentlich setze man heute bei so einem Projekt einen modernen Kontrapunkt zum historischen Bau, sagte Sutter. Doch die Ratsmehrheit will eine Lösung, die möglichst wenig auffällt. Eine Variante mit einer breiten Wange, die man auch als gestalterisches Element betrachten könnte, bevorzugten Susanne Schwer und Christoph von Ascheraden. Doch die Mehrheit sah das anders – auch wegen der Kosten. Nach der Entscheidung für die „einfachste“ Variante soll das Baugenehmigungsverfahren und die Ausschreibung zügig vorangetrieben werden. Bis zum Frühsommer, so die Einschätzung, könnte dann endlich der zweite Fluchtweg im Haus des Gastes existieren. Die Stadtmusik kann also in einigen Monaten wieder in ihr Probelokal einziehen.

Nachrücker

Raphael Müller ist jetzt Gemeinderat. Der St. Blasier wurde zu Beginn der öffentlichen Gemeinderatssitzung im Haus des Gastes von Bürgermeister Rainer Fritz verpflichtet. Müller ist 1986 geboren, von Beruf Fahrlehrer und Nachfolger von Elisabeth Kaiser, die zum Jahresende ausgeschieden war. (sb)