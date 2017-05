St. Blasien Trauer um Bürgermeister Rainer Fritz

Das Stadtoberhaupt der Domstadt St. Blasien ist im Alter von 52 Jahren in der Nacht zum Dienstag nach schwerer Krankheit verstorben.

Völlig unerwartet hat die traurige Nachricht vom Tod von Bürgermeister Rainer Fritz die Mitarbeiter der Stadt und die Bürger am Dienstagvormittag erreicht. Erschütterung herrscht im Rathaus und in der Stadt: Bürgermeister Rainer Fritz ist in der Nacht zu Dienstag im Alter von 52 Jahren gestorben. „Das ist ein Riesenschlag“, sagte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter, der am Vormittag die Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Bauhof informiert hatte. „Für ein paar Stunden muss die kleine Welt des Rathauses langsamer gehen“, sagte Mutter, nur das Allerdringlichste werde gemacht.

Die schlimme Nachricht hatte ihm Hauptamtsleiterin Sylvia Huber am Morgen überbracht. Am Vormittag rief Thomas Mutter die städtischen Mitarbeiter zu einer Gedenkminute zusammen. Bei allen Zwängen, die in einer Behörde herrschen, bestehe doch der Wunsch und das Bedürfnis, die Empfindungen auszutauschen und im Gedenken an Rainer Fritz zusammen zu sein. Vorab waren die Mitarbeiter bereits per E-Mail informiert worden. Den Mitgliedern des Gemeinderates wurde die traurige Nachricht ebenfalls überbracht. Die Entscheidung, die Tagesordnung der am Dienstagabend anberaumten Gemeinderatssitzung abzusetzen, sei von allen begrüßt worden. Das Gremium kommt dennoch zum Gedenken um 19 Uhr im Sitzungszimmer im Rathaus zusammen.

Für alle sei es unmöglich gewesen, einfach zur Tagesordnung überzugehen, sagte Bürgermeisterstellvertreter Thomas Mutter. Seit mehr als drei Wochen war Bürgermeister Rainer Fritz im Krankenhaus, vom Ratstisch aus hatten ihm seine Gemeinderatskollegen in einer der Sitzungen alles Gute gewünscht. Jetzt stehe die menschliche Tragik, das Empfinden für das Leid seiner Frau und seiner Familie im Vordergrund, sagte Mutter.

Bei aller sachlichen Auseinandersetzung – auch wenn sie einmal schärfer ausgetragen wurde – sei die menschliche Qualität von Rainer Fritz sehr wichtig gewesen: Heftige Gegenargumente habe er ruhig und mit Nervenstärke angenommen, auch mit Kritik konnte er umgehen und sachlich kontern. Das Wichtigste sei dabei gewesen, dass Rainer Fritz nicht nachtragend war, sagt Thomas Mutter. Es sei immer das Bestreben des Bürgermeisters gewesen, mit allen Menschen anständig umzugehen.

Im gebührenden Abstand werde sich die Stadtverwaltung zusammen mit dem Landratsamt um die anstehenden Fragen kümmern. Noch sei völlig unklar, wie es weitergeht, erläuterte Mutter. Der gebürtige St. Blasier war im September 2010 mit großem Vorsprung zum Bürgermeister der Domstadt gewählt worden. Seine Krankheit hatte den Diplom-Verwaltungswirt bereits kurz nach seinem Amtsantritt und auch im Jahr 2015 zu einer längeren Pause gezwungen. In seiner Amtszeit hatte die Stadt mehrere große Projekte angeschoben – darunter den Bau der neuen Zeigersesselbahn. Bürgermeister Rainer Fritz hinterlässt seine Frau und seine vier Geschwister mit deren Familien.