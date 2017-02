St. Blasien Terrorexperte Holger Schmidt diskutiert mit Schülern aus St. Blasien über die Gefahr des Terrors

Wie geht Terror strategisch vor und was sind seine Ziele? Diese und viele anderen Fragen beantwortete der ARD-Experte für Terrorismus, Holger Schmidt bei seinem Vortrag an der Fürstabt-Gerbert-Schule vor interessierten Zehntklässlern.

Das Thema Terror beschäftigt im Moment alle, auch in den Schulen wird darüber gesprochen. Eine besonders fundierte Unterrichtsstunde bekamen kürzlich die Realschüler der zehnten Klassen der Fürstabt-Gerbert Schule. Organisiert von der Freiburger Außenstelle der Landeszentrale für politische Bildung (lbp) bekamen die Schüler Besuch von Holger Schmidt vom Südwestrundfunk in Baden-Baden und Terrorismusexperte der ARD.

"Sie haben schon gemerkt, ich habe die Frage zum Thema Berlin nicht verstanden", begann Schmidt seine Ausführungen. Susanne Schwer, Schulleiterin und ehemalige Klassenlehrerin der anwesenden Schüler, hatte ihn nämlich zuvor gefragt, ob die geplante gemeinsame Abschlussfahrt nach Berlin denn überhaupt sicher sei. "Es gibt gar keinen Grund, etwas an unserem Leben zu ändern", betonte der Terrorismusexperte. "Die Terroristen wollen damit in unsere Köpfe", erklärte er die spektakulären und unfassbaren Taten wie die Lastwagenfahrten in Menschenmengen. Schon die Rote Armee Fraktion habe in Deutschland in den 1970er Jahren mit solchen Methoden gearbeitet. Das Bild vom entführten Arbeitgeberpräsidenten Hanns-Martin Schleyer, mit einem Schild um den Hals, das ihn als Gefangenen der Terroristen auswies, habe zur damaligen Zeit die Diskussion in Deutschland geprägt. Und Schmidt zeigte weitere Bilder, etwa vom Anschlag auf das Oktoberfest 1982, dem Attentat auf Bankmanager Alfred Herrhausen 1989 oder dem Anschlag auf das World Trade Center in New York im Jahr 2001.

"Die Risiken des Alltags kennen Sie, damit können Sie umgehen. Mit Bildern von Terror nicht. Darum suchen Terroristen immer neue Formen", erläuterte Holger Schmidt die Hintergründe solcher Taten. Und setzte sie auch zu Statistiken in Beziehung: "25 000 Menschen sterben jedes Jahr am plötzlichen Herztod, es gibt 3500 Tote jährlich durch Autounfälle, und viel mehr Verletzte", erklärte er. Nicht, um die Terroranschläge zu verharmlosen, sondern um sein Argument zu verdeutlichen. Diese Risiken seien bekannt und würden daher weniger gefürchtet, obwohl die Wahrscheinlichkeit, daran zu sterben, viel höher sei. Vor der Berlinreise müsse sich die Klasse also nicht fürchten.

Auch andere aktuelle Fälle beleuchtete der Experte, etwa den Fall Anis Amri. Dieser sei bereits vor Jahren als Flüchtling nach Italien gekommen, habe sich dort mit anderen gegen schlechte Unterbringung gewehrt, Feuer gelegt und sei dafür ins Gefängnis gekommen. Eine Abschiebung nach Tunesien sei nicht möglich gewesen, weil er keine Papiere gehabt habe. Nach der Freilassung sei er nach Deutschland gegangen. Auch wenn es keine Informationen von den italienischen Behörden gegeben habe, habe man in Deutschland schnell gemerkt, dass etwas nicht stimme und ihn beobachtet. Das Problem sei jedoch gewesen, dass er sich nicht wie ein potenzieller islamistischer Terrorist verhalten habe. Daher mahnte Schmidt auch, vorsichtig zu sein mit Vorwürfen an die Behörden.

Ein Problem sah Schmidt darin, dass in Deutschland 40 Sicherheitsbehörden existieren (Polizei von Bund und Ländern, Verfassungsschutz). "Erzählen Sie 39 Freunden eine Geschichte und gucken Sie, wer was verstanden hat", war sein Bild für die Kommunikationsprobleme, die Ermittlungen erschweren können.

Sehr still war es während der Erklärungen von Schmidt, alle hörten sehr interessiert zu und stellten dem Experten später Fragen, etwa, ob Terroristen, die ja andere Menschen von ihrer Weltsicht überzeugen wollten, mit Gewalttaten nicht das Gegenteil erreichten. Bei der RAF, so Schmidt, sei das so gelaufen, und auch die Zahl derer, die aus Deutschland ausreisten, um sich dem IS anzuschließen, gehe bereits zurück.