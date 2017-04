St. Blasien Tante Emmas Dorfladen als Chance für junges Paar und Menzenschwand

Nathalie und Victor Guilhaus erfüllen sich Traum und eröffnen in Menzenschwand ihr "Tante Emma' s Dorflädele". Das junge Paar setzt auf regionale Produkte.

Menzenschwand – Auf dem Land gibt es immer weniger Einkaufsmöglichen. So auch in Menzenschwand, nachdem das Dorflädele Anfang des Jahres geschlossen hatte. Aber ein Dorfladen kann auch eine Chance sein, finden Nathalie und Victor Guilhaus: Sie eröffneten in den neu gestalteten Räumlichkeiten des alten Geschäftes ihr „Tante Emma's Dorflädele“.

Hell und freundlich ist es in dem kleinen Laden. In den Regalen findet sich „von jedem etwas“, wie ein Schild verspricht. Zu Recht, denn in dem Geschäft findet man fast alles, was man zum täglichen Leben braucht: Obst, Gemüse, Milchprodukte, Kaffee, Tee, Marmelade, verschiedene Konserven, Fertiggerichte, Drogerieartikel, Süßwaren, Tiefkühlprodukte, Getränke (auch Bier und Wein), Wurst (abgepackt) und vieles mehr – zum Beispiel frischen Brötchen.

Nathalie und Victor Guilhaus legen Wert auf regionale Produkte. Deshalb finden Kunden in dem neuen Geschäft auch Spargel, Eier, Nudeln und Wein aus der Region. Einige Regale sind derzeit noch leer, hier sollen bald Zeitungen und Zeitschriften, aber auch kunsthandwerkliche Souvenirs aus der Region Platz finden. Eine kleine Sitzgruppe mit einem Tisch und zwei bequemen Stühlen lädt zum Verweilen und zum Genießen von Kaffee, Milchkaffee, Cappuccino, Espresso, heißer Schokolade oder belegten Brötchen ein. Im Sommer sollen die Kunden dann auch vor dem Geschäft die Sonne genießen können.

Für die Zukunft haben die Geschäftsgründer noch viele Ideen. Das Angebot an regionalen Produkten soll erweitert werden, sie haben unter anderem Wurst, Käse und Marmelade im Visier. Eine Ecke mit Biogemüse aus der Region könnte es ebenfalls geben. Und auch Kugeleis und hausgemachte Limonade wie zu Omas Zeiten wollen sie anbieten. Besonderen Wert legen die jungen Ladenbesitzer auf den Service: „Wir besorgen alles“, sagt Nathalie Guilhaus, und es wird auch ins Haus geliefert. Flexibel sind die beiden, was das Angebot und die Öffnungszeiten betrifft. Fehlendes wird ins Angebot aufgenommen und auch die Öffnungszeiten wurden inzwischen den Kundenwünschen angepasst: Das Dorflädele öffnet nun bereits um 7.30 Uhr. Jeden Monat wird es Angebote geben, Flyer werden die Bürger über die Angebote informieren.

Ein eigener Laden in Menzenschwand, wie kommt man auf die Idee? „Das war Zufall“, sagt Nathalie Guilhaus lachend. Bis zum vergangenen Sommer lebte das Ehepaar in Berlin, aber Tochter Stella sollte nicht in der Stadt aufwachsen. Da traf es sich gut, dass im Haus im Menzenschwander Hinterdorf, in dem auch Nathalie Guilhaus' Eltern leben, eine Wohnung frei war. Kurz entschlossen zogen die beiden dorthin.

Ende Februar kam dann bei einem Familienfrühstück die Rede auf das leerstehende Geschäft im Ort und schnell reifte der Gedanke, sich selbständig zu machen – für Nathalie Guilhaus, die schon immer im Verkauf gearbeitet hatte, ein Traum. Schließlich ging alles ganz schnell. Mitte März mieteten sie den Laden, ab Ende März wurde renoviert. Auch eine neue Einrichtung und natürlich Waren mussten besorgt werden. Es war Arbeit, aber bis zur Eröffnung am 21. April war alles fertig. Und die Kunden sind sehr angetan vom neuen Dorflädele, freuen sich die beiden Existenzgründer.

Das Geschäft hat am Montag, Dienstag und Donnerstag von 7.30 bis 13 Uhr, am Freitag und Samstag bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie am Sonntag von 8.30 bis 11.30 Uhr geöffnet.