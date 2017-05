St. Blasien Stimmung gegen Schmidt Arkaden in St. Blasien

Anonyme Unterschriftenaktion richtet sich gegen das geplante Großprojekt zum Anbau an die Schmidt Arkaden in St. Blasien.

St. Blasien (sb) Ein Großprojekt soll in der St. Blasier Innenstadt verwirklicht werden – das Modehaus Schmidt Arkaden bekommt einen Anbau. Nach vielen Gesprächen haben Unternehmer und zuständige Behörden einen Weg gefunden – der Gemeinderat der Stadt St. Blasien hat sich mehrfach öffentlich mit dem Thema auseinandergesetzt und schließlich sein Einvernehmen für das Vorhaben erteilt.

Unterschriftenaktion

Mit einem anonymen Brief und einer Unterschriftenaktion will eine Gruppe den Unmut über den für die Erweiterung geplanten Abriss des Gebäudes „Apotheke Dr. Kammerer“ äußern. Ihren Namen nennen will die Initiatorin nicht. Auf den Listen, die in mehreren Geschäften und Praxen lagen, haben 142 Menschen unterschrieben.

Die Unternehmer Veronika und Christian Keemss wollen sich zu der Aktion nicht äußern, die Initiatorin hätten sich auch nicht bei ihnen direkt gemeldet, das Gespräch gesucht. Verhindern könne man mit der Aktion nichts mehr, sagt die St. Blasierin, wohl aber die Meinung zum Ausdruck bringen.

Anonymer Brief

Vor der Unterschriftenaktion hatte sie im Namen einer „Gruppe von Bürgern“ einen anonymen Brief an das Unternehmen geschickt, in dem sie die Bedeutung des Gebäudes unterstrich und beklagte, „dass Sie ausgerechnet dieses schöne, herrschaftliche Gebäude wegräumen wollen – ohne wenigstens die Fassade zu erhalten.“ Aus Sicht der Verfasser fehle die Verantwortung der Unternehmer „für so ein Kulturgut“ und das Gespür für den historischen Ort. Durch den Neubau werde das Stadtbild beliebiger, das Besondere St. Blasiens gehe verloren. Das Projekt, so der an die Unternehmer gerichteten Kritik, diene nur dazu, das eigene Geschäft anzukurbeln.

Zeugnis der Kurort-Architektur

Oliver Albrecht, der die Unterschriftenaktion auch unterstützt, will die Bauherren nicht persönlich angreifen, erklärt er. Den geplanten Neubau lehne er ab, weil das historische Apothekengebäude zusammen mit dem evangelischen Pfarrhaus und dem Schmidt Arkaden-Komplex als Ensemble ein einzigartiges Zeugnis der historischen Kurort-Architektur sei. Seiner Meinung nach hätte man die alte Fassade erhalten können – zu oft werde ein altes Gebäude schlecht gerechnet, sei seine Erfahrung. Die Stadt müsse sich überlegen „wo sie hin will“, woraus sich auch der Umgang mit dem historischen Bauerbe ergebe.

Kritik hatten auch Online-Kommentatoren am Vorhaben zum Anbau der Schmidt Arkaden geäußert, es gab dort aber auch Befürworter, die die Investition als Zukunftssicherung für den Ort sehen. Möglicherweise will die Initiatorin die Listen der Stadtverwaltung übergeben – als Symbol sozusagen. Mehr habe man nicht vor. Es sei einfach versäumt worden, das Gebäude „Apotheke Dr. Kammerer“ unter Schutz zu stellen und rechtzeitig laut die Ablehnung zu äußern.