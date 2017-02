St. Blasien Stark wie 900 Hausstaubsauger: Neue Kehrmaschine für Bauhof von Aebi-Schmidt

Die Bauhof-Mitarbeiter können sich über eine neue Kehrmaschine von Aebi-Schmidt freuen, die so kräftig ist wie 900 Hausstaubsauger. Thomas Berger, Werksleiter in St. Blasien, informiert über die allgemeine Entwicklung der Aebi Schmidt Group.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Die neue Kehrmaschine für den Bauhof von St. Blasien kommt aus einer Produktionshalle im Stadtgebiet. Die offizielle Übergabe der „Swingo 200+“ an Bürgermeister, Gemeinderäte und Bauhofmitarbeiter nutzten die Lokalpolitiker und Vertreter der Firma Aebi-Schmidt auch dazu, über die Zukunft des Unternehmens zu sprechen.

Das 5023. Exemplar der Kompaktkehrmaschine wird künftig auf St. Blasiens Straßen unterwegs sein, verriet Jörn Kaiser von Aebi-Schmidt bei der Übergabe an Bürgermeister Rainer Fritz. Das mit Tellerbesen, Wassertank und Saugschlauch ausgestattete Gefährt, so Jörn Kaiser, hat die Saugkraft von 900 Hausstaubsaugern.

So machte denn am Rande der Übergabe auch die Geschichte eines Bauhofmitarbeiters in einer anderen Stadt die Runde. Der Pechvogel wollte eine von Kollegen gepflasterte Fläche reinigen und übersah dabei, dass die Steine noch nicht fest saßen. Nach der Putztour fanden sie sich dann alle im Schmutzbehälter der Kehrmaschine wieder.

Vor der Schlüsselübergabe hatte Thomas Berger, Werksleiter in St. Blasien, die Gäste über die allgemeine Entwicklung der Aebi Schmidt Group informiert. Besonders interessierten sich die Lokalpolitiker dabei für das Werk vor Ort. In zehn Jahren, so erklärte Berger auf Nachfrage, hoffe er, dass vor Ort 900 Kompaktkehrmaschinen jährlich gebaut werden. Derzeit liege man bei 475 Swingo-Exemplaren.

Außerdem solle in St. Blasien auch mehr für die Flughafenreinigung produziert werden. Dieses Segment macht momentan 13 Prozent des Umsatzes der Aebi Schmidt Group aus. Auch eine neue Halle, in der Geräte zur Schienenräumung produziert werden können, schwebt Berger für das Werk St. Blasien vor.



Aebi Schmidt Group

Zur Aebi Schmidt Group gehören Werke in Norwegen, Polen, den Niederlanden, der Schweiz, den USA und Deutschland. 26 Prozent der Mitarbeiter sind in Deutschland beschäftigt, das sind rund 400 Personen. Die meisten von ihnen arbeiten in St. Blasien.