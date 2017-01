St. Blasien Stadtmeisterschaften des SV St. Blasien: Sarah Weist ist wieder die Beste

Der Sportverein St. Blasien veranstaltet die Stadtmeisterschaften im Tischtennis. Julius Jehle gewinnt bei den Herren den Titel.

Seit vielen Jahren lädt der SV St. Blasien am Jahresanfang nun schon zu den Stadtmeisterschaften ein, die auch in diesem Jahr wieder von dem bewährten Team Andreas Schumacher, Rüdiger Kretschmar und Abteilungsleiter Jürgen Maier organisiert wurden. 15 Jugendliche, neun Aktive und sechs Passive, traten am Samstag gegeneinander an. Zunächst wurde gemeinsam in drei Gruppen gespielt, anschließend spielten die Passiven "jeder gegen jeden", die Aktiven im Doppel-K.-O.-Modus, bei dem diejenigen, die ein Spiel verloren hatten, nicht gleich ausscheiden, sondern noch eine weitere Chance erhalten. Erst die zweite Niederlage bedingt das Ausscheiden. Lediglich im Endspiel wurde in diesem Jahr nur ein Spiel ausgetragen.

Den Sieg bei den Aktiven trug wie auch in den vergangenen beiden Jahren Sarah Weist davon, die in einem packenden Endspiel Niklas Baumgartner besiegte. Rang drei belegte Konstantin Kretschmar. Das Doppel entschieden Sarah Weist und Paula Kümper für sich, auf die Plätze kamen Konstantin Kretzschmar und Niklas Baumgartner und Tom Alex mit Doppelpartner Daniel Bauersachs.Bei den Passiven setzt sich Felix Schwarz vor Alexander Gießler und Sandro Rinaldi durch.

Bei den Erwachsenen wurde nach demselben Modus gespielt wie bei den Jugendlichen. Das Herreneinzel entschied Julius Jehle für sich, der sich gegen Dirk Stockkamp und Andreas Schuler durchsetzte. Den Titel bei den Damen trug wie im Vorjahr Sarah Weist davon. Bei den Passiven hatte Alexander Gießler die Nase vorne, die Plätze zwei und drei belegten Anatoli Hoffmann und Jan Hoffmann. Im Doppel traten Aktive und Passive gemeinsam in einem Wettbewerb an. Es siegten Lothar Häfner und Andreas Schuler vor Sarah Weist / Franz Höfler und Konstantin Kretzschmar / Rüdiger Kretzschmar. Die Sieger wurden mit einem Pokal belohnt, die Zweit- und Drittplatzierten erhielten Medaillen.