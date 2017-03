St. Blasien St. Blasien wird zur Musikinsel mit dem International Festival Music Island

21 Konzerte finden im Rahmen des „International Festival Music Island“ statt. Junge Musiker zeigen dabei, was sie in den Meisterkursen gelernt haben.

Große Meister, hervorragende junge Musiker und ein großes Orchester – „International Festival Music Island“ nennen die Organisatoren um den Cellisten Fjodor Elesin die Veranstaltung, die von 8. bis 22. April in St. Blasien stattfinden wird. Konzentriert werden die teilnehmenden Musiker in Meisterklassen den erfahrenen Dozenten zuhören und ihre Kunst verfeinern. Und die Musikfreunde in St. Blasien und der Region werden manchen Musikgenuss erleben können – 21 Konzerttermine stehen im Veranstaltungskalender. Die Konzerte finden im Festsaal des Kollegs, in der Pater-Alfred-Delp-Halle (PAD) sowie in der Villa Ferrette statt.

„Im Schatten von Napoleon“ ist das Eröffnungskonzert am Samstag, 8. April, überschrieben. Der Cellist Fjodor Elesin und die Pianistin Ekatarina Knyazeva spielen drei Sonaten (Ludwig van Beethoven, César Franck, Claude Debussy), die alle „wichtige Meilensteine der Musikgeschichte“ sind, wie Elesin sagt. Das Konzert im Festsaal beginnt um 19.30 Uhr (25 Euro). In den folgenden Tagen werden das Musikerehepaar Tatjana und David Geringas (Klavier/Cello), Elesin und die Pianistin Katie Mahan, die Violinisten Yair und Eyal Kless auftreten.

Sporthalle wird Konzertsaal

Auch einen Kammermusikabend mit Teilnehmern der Meisterklassen wird es geben. Elesin freut sich besonders über die Zusage des St. Petersburger „Taurida International Symphony Orchestra“, das an acht Terminen zusammen mit verschiedenen Solisten und jungen Dirigenten, einmal auch unter der Leitung des Chefdirigenten Mikhail Golikov, in der PAD-Halle zu hören sein wird. Die Sporthalle habe wegen der Holzkonstruktion eine gute Akustik, sagt Elesin, sie werde in den Tagen zu einem wunderbaren Konzertsaal.

Nicht nur Instrumentalisten werden ihr Wissen bei der Konzertreihe in St. Blasien an junge Musiker weitergeben, auch Komposition und das Dirigieren stehen auf dem Plan. Über die Bedeutung der klassischen Musik in der modernen Zeit wird der polnische Komponist Krzysztof Meyer am Mittwoch, 12. April, um 19.30 Uhr einen Vortrag in der Villa Ferrette halten. Nach ihren Meisterkursen können die teilnehmenden jungen Musiker auch am „Zweiten internationalen Musikwettbewerb St. Blasien“ teilnehmen. Die erste Runde dieses Wettbewerbs beginnt am 21. April um 10 Uhr im Festsaal des Kollegs, die zweite Runde mit dem Finale beginnt am 22. April um 16 Uhr ebenfalls im Festsaal. Der Eintritt kostet dafür jeweils 15 Euro.

Die Eintrittskarten kosten zwischen 15 und 35 Euro (Sinfoniekonzert). Die Veranstalter bieten unterschiedliche Abos an (vier Konzerte ohne Orchester 60 Euro, drei Orchesterkonzerte nach Wahl 80 Euro, Festsaalabo 120 Euro, Festivalpass 230 Euro) EIntrittskarten gibt es im Vorverkauf bei den Touristinformationen der HTG.

Das vollständige Programm des International Festival Music Island gibt es im Internet: