St. Blasien St. Blasien: Bürgermeisterkandidaten skizzieren ihr Programm

Fünf Bewerber stellen sich den Fragen der Bürger. Rund 650 Zuhörer n der Pater-Alfred-Delp-Halle. Bürgermeisterwahlen am 13. August in St. Blasien.

St. Blasien (sb) Fünf Kandidaten, rund 650 Zuhörer – das Interesse an der Kandidatenvorstellung der Stadt in der Pater-Alfred-Delp-Halle war am Mittwoch groß. Ruhig und fair ging es zu, alle Kandidaten wurden mit Applaus bedacht, auch wenn die Zuhörer über manche Äußerung staunten oder lachten. Wähler fragten, der Zeitrahmen wurde aber nicht immer ausgeschöpft.