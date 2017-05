St. Blasien Sozialstation St. Blasien verzeichnet Defizit

Ein hoher Krankenstand im vergangenen Jahr hat die Arbeit sehr erschwert. Jetzt laufen die Vorbereitungen für die Tagespflege Häusern. Christoph Geiß ist neuer stellvertretender Pflegedienstleiter der Sozialstation.

St. Blasien – Die regionale Vereinsversammlung der Sozialstation St. Blasien unter dem Vorsitz von Christof Eckert, Vorstandsmitglied des Vereins „Kirchliche Sozialstationen Hochrhein“, im Theophil-Lamy-Haus, stand im Kraftfeld des Jahres 2016 und ging unter anderem auf die Pflege in Zahlen, das Jahresergebnis 2016, die Tagespflege in Häusern und Caritas Young Care ein. Als neues Gesicht und als stellvertretenden Pflegedienstleiter der Sozialstation und Tagespflege hieß man Christoph Geiß aus Todtmoos willkommen.

„Hinter nüchternen Zahlen verbergen sich Familiensituationen und Notlagen“, betonte Gertrud Steßl, Einsatzleiterin für die Dorfhelferinnen. Im vergangenen Jahr seien 21 Familien mit 44 Kindern in 4148 Arbeitsstunden betreut worden. Absolut habe es sich bewährt, stationsübergreifende Einsätze zu managen, sagte Rolf Steinegger, der im Caritasverband für die Gesundheits- und Altenhilfe zuständig ist. Pflegedienstleiterin Ulrike Hofmann-Stich fügte Details der Pflege an. 55 Personen, Vollzeit- und Teilzeitkräfte oder geringfügig Beschäftigte, hätten 59 296 Hausbesuche 2016 bewältigt. Es seien 380 Patienten gewesen, zu denen man 261 276 Kilometer fuhr. Als Geschäftsbereichsleiter Peter Schwander über die Zahlen der Sozialstation St. Blasien informierte, bedauerte er, dass die „nicht so gut seien wie in den vergangenen Jahren“. „Wir waren nahezu die ersten sechs Monate gebeutelt von Langzeiterkrankungen von Mitarbeitern“, erklärte er. So musste man auf der einen Seite die Löhne der Kranken bezahlen, andererseits quasi mehr Arbeit leisten, um die Patienten zu versorgen.

Bei einem Ertrag von 1,42 Millionen Euro und dem Aufwand von 1,52 Millionen Euro habe man ein Ergebnis ohne außerordentliche Erträge von minus 66 996 Euro. „Aber ohne die gigantischen Spenden, den Beiträgen der Kirchengemeinden und Kommunen, hätten wir sogar ein operatives Ergebnis von minus 116 966 Euro."

Vor vier Jahren wurde das Projekt „InnoVision“ entwickelt. Dabei steht im Mittelpunkt, vorhandene Kompetenzen der Patienten zu erkennen und zu erhalten. Gleichzeitig konzentriert man sich darauf, Angebotsfähig zu bleiben, attraktive Arbeitsplätze zu gestalten und den kirchlichen Auftrag zu erfüllen.

Schwander skizzierte die zukünftige Zusammenarbeit der Sozialstation mit der neu entstehenden Tagespflege in Häusern. Christoph Geiß werde stellvertretender Pflegedienstleiter von Sozialstation St. Blasien und Tagespflege Häusern sein. Geiß sprach über Aufgabenfelder, wie die Bezugspflege.

Hofmann-Stich betonte die Wichtigkeit der Beibehaltung der Ressourcen und stellte im Hinblick auf die Angebotsfähigkeit die Fragen: Was können pflegebedürftige Menschen selbst unternehmen? Was können Dritte und was können die Sozialstationen übernehmen? In diesem Sinne sei man, so Peter Schwander, dankbar für Ideen von Engagierten, die sich zur Betreuung in der Tagespflege mit einbringen wollen und somit die Arbeit des Personals unterstützen. Etwa wie ein Ehepaar in Öflingen, das die Pflegebedürftigen mit Violine und Bratsche unterhält. Als Verantwortlicher für das Projekt „Caritas Young Care“ erklärte Schwander: „Wir sind jetzt im dritten Jahr, in dem wir diese häusliche Intensivpflege unter der Regie der Hochrhein GmbH anbieten." 16 Mitarbeiterinnen hätten letztes Jahr 36 Kinder versorgt.

Auf die Empfehlung für die Mitgliederversammlung im Juli in Laufenburg, die Mitgliedsbeiträge unverändert zu belassen, ging Bürgermeister Thomas Kaiser ein, stellvertretend für die anderen: „Wir tragen die Sozialstation gerne mit“, meinte er.