St. Blasien So soll die Firmung interessant gemacht werden

So soll die Firmung interessant gemacht werden

Seelsorgeeinheit St. Blasius möchte die Vorbereitung der Jugendlichen auf ihre Firmung vielfältig und interessant gestalten. So müssen die Jugendliche für den Erhalt des Sakraments mehrere Symbole sammeln. Was dahinter steckt, erfahren Sie hier.

St. Blasien (lib) Mit dem Sakrament der Firmung werden im Juni 73 Heranwachsende der Seelsorgeeinheit St. Blasius gesegnet. Die Entscheidung dazu ist für die jungen Menschen ab dem Alter von 15, 16 Jahren möglich.

Überaus vielfältig ist dann der Weg der Vorbereitung, der mit dem Firmeröffnungsgottesdienst im September und einem Eltern- und Firmandenabend mit Michaela Böhler und Jörg Rudolf beginnt. Eine weitere Konstante in den sich anschließenden Monaten ist schon viele Jahre Gabi Böhler-Nägele als Hauptorganisatorin mit ihrem Team Michaela Böhler und Jörg Rudolf (St. Blasien), Nicole Vogelbacher, Miriam Losch (Höchenschwand), Anette Meyer, Birgit Dietsche (Menzenschwand), Evelyn Nier, Gudrun Böhler und Elvira Schlageter (Dachsberg).

Für den inhaltlichen Zuschnitt der Vorbereitungen hat das Team zusammen mit Pfarrer Jan und Pater Josef Singer einen neuen Kurs eingeschlagen, der die Aktivitäten ins Heute holt. „Wir waren der Auffassung, dass die Gruppenstunden nicht mehr zeitgemäß sind“, erläuterte Böhler-Nägele. Zudem erklärte sich kaum jemand der Eltern mehr bereit, diese Stunden zu leiten. Einst wurde unter Pater Kapeller beschlossen, das Firmalter hochzusetzen, damit die Kinder mündiger sind. Auch sein Wunsch, die Firmlinge an caritativen Unternehmungen beteiligen zu lassen, entsprach den Vorstellungen des Teams.

Wenn die Firmung ein aktives „Ja“ zum Glauben und zur Kirche voraussetzt, so braucht diese Entscheidung – will sie ernst genommen werden – Orte der Auseinandersetzung und Bewährung, waren sich das Team der Katecheten und die Geistlichen sicher. Die Firmlinge sollen sich zukünftig auf die Reise begeben und einfach zu sammelnde Symbole erwerben. Pater Singer und Jörg Rudolf haben ein Konzept gefunden, das die katholische Gemeinde in Lahr entwickelte, verrät Gabi Böhler-Nägele. Die Idee wurde weiterentwickelt und auch bei der dritten Firmung mit diesem Konzept stand das Erwerben der Symbole im Mittelpunkt – zehn Kerzen, zehn Bibeln und zehn Hände brauchen die Jugendlichen, um zur Firmung zugelassen zu werden.

Die Symbole erhalten sie nach Gottesdienstbesuchen und deren Gestaltung (Kerzen), bei Besuchen der Katechesenabende mit Pfarrer Jan, bei Domführungen, Filmabenden mit Diskussionen, beim Mitwirken bei „Dom bei Nacht“ (Bibeln), beim Begleiten der Bewohner des Luisenheimes bei Spaziergängen, beim Helfen bei Seniorennachmittagen, bei Spielenachmittagen mit den Flüchtlingskindern, Palmbasteln für Palmsonntag und bei anderen Anlässen (Hände). Tauben gäbe es für die Teilnahme an besonderen Anlässen, wie etwa dem Besuch der Chrisammesse in Freiburg oder einem Taizé-Aufenthalt, so Böhler-Nägele. Um den Jugendlichen viel anbieten zu können, bräuchte das Organisationsteam aber auch die Mithilfe der Eltern.

Sie könnten als Betreuer mithelfen oder sich weitere Unternehmungen überlegen, wie zum Beispiel 2016, als es eine Nachtwanderung zur Menzenschwander Hütte mit anschließender Meditation gab. Doch die mangelnde Bereitschaft bereite Kopfzerbrechen, sagt sie nachdenklich.