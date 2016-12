St. Blasien Schulsanierung als größter Brocken

Gemeinderat der Stadt St. Blasien beschließt Haushalte der Stadt mit einem Gesamtvolumen von rund 21,3 Millionen Euro.

Der Haushaltsplan der Stadt St. Blasien für das kommende Jahr steht: Der Gemeinderat hat den allgemeinen städtischen Haushalt zusammen mit den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe (Stadtwerke, Abwasser, Kurbetriebe) am Dienstag in der letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr einstimmig mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 21,3 Millionen Euro beschlossen. Längst sind die Zahlen im Gemeinderat diskutiert, der Entwurf wurde in öffentlicher Sitzung vorgestellt. Einstimmig beschlossen die Mitglieder des Gemeinderats die vier Haushalte.

Elisabeth Kaiser (SPD): In ihrer letzten Gemeinderatssitzung erlebte Elisabeth Kaiser (SPD) eine Premiere, sie durfte als Erste die Haushaltsrede halten: Auch sie ist mit dem vorgelegten Haushalt zufrieden. Um die Stadt für Familien attraktiv zu erhalten, sollte man in Zukunft doch auch ernsthaft über kostenlose Kindergartenplätze nachdenken. Und angesichts des Klimawandels dürfe die Stadt nicht mehr auf den Skizirkus setzen, sondern müsse in touristische Ganzjahresangebote investieren. Das Ziel, über kostenlose Kindergartenplätze nachzudenken, sei gesetzt, ob der Wunsch erfüllt werden kann, sei dennoch fraglich.

Christoph von Ascheraden (Freie Wähler): Er betonte die positive Entwicklung des Haushaltes: Ziehe man den Betrag für die Eigenkapitalaufstockung für die Sparkasse ab (zwei Millionen Euro) habe die Stadt im allgemeinen Haushalt nur noch Schulden in Höhe von 674 000 Euro (die übrigen Schulden in Höhe von rund 13,6 Millionen Euro werden von den Eigenbetrieben getragen). Wesentliches Ziel sei die Sicherung des Schulstandortes. Dabei sei es ein Glück, dass die neue Schulleiterin der Fürstabt-Gerbert-Schule als Ratskollegin mit am Tisch sitzt. Mit der Weiterentwicklung der Schule werde die Stadt St. Blasien auch der Verantwortung gegenüber der Region gerecht, sagte von Ascheraden. Neben der Investition (1,3 Millionen Euro) in die Schulgebäude sei auch die Diskussion über die inhaltliche Schulentwicklung wichtig. Der angestrebte Bau einer Mehrzweckhalle sei ein ambitioniertes Ziel und nicht nur für den Schulsport wichtig. Spätestens 2018 solle die Stadt das Projekt angehen.

Alle Zahlen (Stadtsanierung, Feuerwehrauto, Straßensanierung Ballenberg) würden den politischen Willen des Gemeinderates deutlich machen. Mit Blick auf den seit der Eröffnung immer noch nötigen Defizitausgleich für das Radon Revitalbad in Menzenschwand sagte von Ascheraden, man habe sich vor elf Jahren zu optimistische Zahlen vorgestellt (eine Verlustabdeckung in Höhe von 350000 Euro ist eingeplant). Allerdings schaffe das Unternehmen bei den Betriebskosten einen Kostendeckungsgrad von bis zu 80 Prozent. „Das Bad ist ein Schmuckstück, das von den Besuchern sehr geschätzt wird“, sagte er, es sei keine Fehlkonstruktion.

Man werde weiter daran arbeiten, den Erfolg zu erhöhen. Über viele positive Dinge könne man berichten, die auch dank des großen ehrenamtlichen Einsatzes der Bürger möglich seien. Die gut funktionierende Integration der Flüchtlinge nannte er als ein Beispiel.

Uwe Kaiser (CDU): Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen seien derzeit sehr gut und St. Blasien könne sich Projekte leisten, die vor wenigen Jahren noch in weiter Ferne schienen – beispielsweise den Bau des Kunstrasenplatzes oder einer Mehrzweckhalle. Man könne und müsse die Gunst der Stunde nutzen, allerdings müssten die Stadtverwaltung und der Gemeinderat immer bedenken, dass verwirklichte Projekte Folgekosten (Radonbad, Tiefgarage) nach sich ziehen oder staatliche Förderungen nur fließen, wenn die Stadt die Kofinanzierung (Stadtsanierung) schafft. Behalte man all das im Blick, werde die Stadt auch nicht bei den Kernaufgaben eingeschränkt. Der Haushalt sei erfreulich, das werde auch durch die geplante allgemeine Rücklage unterstrichen. Ende 2017 soll sie 1,85 Millionen Euro und damit eine Rekordhöhe erreicht haben.

Bürgermeister Rainer Fritz: Er sei stolz darauf, dass so viele große Projekte, wie zum Beispiel das „Jahrhundertprojekt Sanierung Haupt- und Albtalstraße“ umgesetzt werden konnten. Es reize einfach, Dinge zu verwirklichen, wenn es finanziell möglich ist. Allerdings sei auch in diesem Jahr klar geworden, dass damit auch die Belastungsgrenze von Stadtverwaltung und Bauhof überschritten werde. Auf die Kapazitäten der Mitarbeiter wolle er im kommenden Jahr stärker Rücksicht nehmen. Auf alle Fälle soll es 2017 den Architekturwettbewerb für die geplante Mehrzweckhalle geben, damit im Herbst die nötigen Zuschussanträge gestellt werden können.

Zahlen im Überblick