St. Blasien Schüler des des Kollegs St. Blasien fürs Landesfinale qualifiziert

Erfolgreich bei Winterwettbewerben. Drei Schülerinnen des Kollegs holen bei „Jugend trainiert für Olympia“ den ersten Platz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Auch in diesem Jahr haben Schülerinnen und Schüler des Kollegs St. Blasien an den Winterwettbewerben von Jugend trainiert für Olympia teilgenommen.



Beim Nordischen Wettbewerb auf dem Thurner erreichten sie folgende Platzierungen: Platz 4 (Jahrgang 2004 bis 2007): Cosima Günther, Tom Pollex, Patrick Priese, Lorena Stoll, Hana Hinger. Platz 8 (Jahrgang 2002 bis 2005): Lukas Pollex, Johannes Hirt, Elias Schmidt, Luka Kaiser.



Beim Alpinen Wettbewerb auf dem Feldberg ausgetragen gab es folgende Ergebnisse: Platz 7 (Jahrgangsoffen): Hannah Bühler; Malina Mittermaier; Florian Mayrock; Paul Ermut; Eric Saner. Platz 12 (2002 bis 2005): Raffael Borris, Sebastian Borris; Paul Schübb; Phillip Anterist; Patrick Priese; Irina Arm. Platz 5 (2004 bis 2007): Henrik Kaiser, Tim Thißen, Jannis Schmidt; Jakob Philipp; Zeien Matthias. Platz 1 (2004 bis 2007): Antonia Spitz, Stefanie Gfrörer; Hannah Thißen.



Diese Schülerinnen haben sich für das Landesfinale am Seibelseckle qualfiziert. Beim älteren Jahrgang der Mädchen erreichte Hannah Bühler die Tagesbestzeit, beim jüngeren Jahrgang Hannah Thißen.