St. Blasien Schüler der Fürstabt-Gerbert-Schule legen Kapital klug an

Bei der 34. Spielrunde des "Planspiels Börse" haben bei der Sparkasse St. Blasien 122 Teilnehmer mitgemacht. Am besten gewirtschaftet hat die Gruppe „Girlscrew“ mit Jessica Hinze, Nina Schmidle, Jennifer Mayer und Philipp König

St. Blasien (lib) Mehrere Klassen der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien haben am Planspiel Börse teilgenommen. In der Hauptstelle des Sparkasse St. Blasien wurden die Sieger ausgezeichnet. Die Jugendlichen, Schulleiterin Susanne Schwer und die beiden Lehrer Rainer Böhler und Robert Gartner wurden von Spielleiterin Katja Klingele-Muslic begrüßt. In der 34. Spielrunde haben sich bei der Sparkasse St. Blasien 42 Spielgruppen mit insgesamt 122 Teilnehmern ein spannendes Rennen geliefert, sagte sie.

Klingele-Muslic nannte die jeweils zehn besten Schülergruppen der Depotgesamtbewertung und die drei besten der Nachhaltigkeitsbewertung. Das beste Team in der Institutswertung der Sparkasse St. Blasien hieß „Girlscrew“. Jessica Hinze, Nina Schmidle, Jennifer Mayer und Philipp König, Schüler der achten Werkrealschulklasse, erhöhten durch beherztes Handeln ihr virtuelles Kapital von 50 000 Euro auf 55 830,46 Euro und belegten damit in Baden-Württemberg den 33. Platz. Die Gruppe „4power“ von der FGS-Realschule sicherte sich mit einem Depotwert von 53 282,61 Euro den zweiten Platz.

Den ersten Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung ging an die Teilnehmer der Gruppe „Gurkensalat“ (FGS-Realschule). Zur Belohnung dürfen diese Spielgruppen den Europa-Park besuchen. Auch in der Depotgesamtbewertung war das Team „Gurkensalat“ erfolgreich, es erreichte den dritten Platz. „SJSV“ erwirtschaftete sich den vierten Platz in der Depotgesamtbewertung. Gewieftes Agieren brachte „Girlscrew“ aber auch den zweiten Platz in der Nachhaltigkeitsbewertung und „Pindi“ den dritten Platz. „Die Stärkung der finanziellen Bildung ist ein wichtiges Anliegen der Sparkassen in Deutschland“, sagte Klingele-Muslic. „Mit dem Planspiel Börse fördern sie dabei auf spielerische Art und Weise die Aktienkultur“, fuhr sie fort. Es vermittele Wirtschaftswissen, sensibilisiere für Finanzthemen und einen verantwortungsvollen Umgang mit Geld.

Am 14. Dezember endete die 34. Spielrunde mit einem spannenden Schlussspurt, betonte die Spielleiterin. Europaweit nahmen 117 039 Schüler teil. Zehn Wochen handelten die Schüler spielerisch mit den Aktien. Um den Spielverlauf darzustellen, zeigte Klingele-Muslic an Hand einer Präsentation die Entwicklung des Dax in dieser Zeit. „Hier seht ihr die Einschnitte, welchen Einfluss etwa die Präsidentenwahl in den USA, das Verfassungsreferendum in Italien und die Entmachtung der zweiten Kammer oder die Bundespräsidentenwahl in Österreich auf die Finanzmärkte hatte“, erläuterte sie. Nur zwei Lehrer hatten mitgemacht. Gewonnen hat Rainer Böhler (Depotwert 54 727,02 Euro) vor Robert Gartner (Depotwert 51 816,31 Euro).