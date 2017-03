St. Blasien Schüler der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien unterstützen Förderverein für krebskranke Kinder

Die Schüler hatten eigene Aktionen organisiert und so wurden Menschen in der Stadt angesprochen und um Spenden gebeten oder Kaffee und Kuchen und Selbstgebasteltes verkauft.

St. Blasien (csi) Arg ins Zeug gelegt hatten sich die Schülerinnen und Schüler der Real- und Werkrealschulklassen der Fürstabt-Gerbert Schule, um Geld für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg zu sammeln. In der vergangenen Woche übergaben Schülervertreter einen symbolischen Scheck über 4766,32 Euro an das Beiratsmitglied des Fördervereins, Rosemarie Steurenthaler.

Seit einigen Jahren schon engagieren sich die Schülerinnen und Schüler für den Förderverein für krebskranke Kinder in Freiburg, den Alexandra Simon, die gemeinsam mit Kollegin Rosa Romero auf Lehrerseite das Projekt betreut, als „Super Adresse, bei der das Geld gut aufgehoben ist“, bezeichnete. Jeder habe in seinem Bekanntenkreis jemanden, der von Krebs betroffen sei. Dies sei eine besondere Motivation für die Schüler, fuhr die Lehrerin fort. Und so hatten sich die Schüler der St. Blasier Schule auch in diesem Jahr wieder arg ins Zeug gelegt, um Geld für den guten Zweck zu sammeln. Dabei hatte jede Klasse eigene Aktionen organisiert. Da wurden beispielsweise Menschen in der Stadt angesprochen und um Spenden gebeten oder Kaffee und Kuchen, Selbstgebasteltes und Weihnachtsbäume verkauft.

Auch der Inhalt von Klassenkassen kommt dem Förderverein zugute. 4766,32 Euro hatten die Schüler in diesem Jahr zusammenbekommen, rund 1000 Euro mehr als im Vorjahr. Jede Spende ist hochwillkommen, sagte Rosemarie Steurenthaler im Gespräch. Denn der Bau einer neuen Kinderklinik in Freiburg macht auch den Bau eines neuen Elternhauses für die Eltern und Geschwister krebskranker Kinder durch den Förderverein notwendig. Kosten werde das Projekt zehn Millionen Euro, die ausschließlich über Spenden finanziert werden müssen, erläuterte sie. Im Anschluss an die Übergabe der Spende informierte Rosemarie Steuernthaler die Schüler über die Arbeit des Fördervereins.