St. Blasien Schüler der Fürstabt-Gerbert-Schule drehen Bewerbungsvideos

Schüler der Fürstabt-Gerbert-Schule machen Filmaufnahmen für ein kurzes Videoporträt, mit dem sie sich bewerben können. Dieses Projekt ist Teil eines Bewerbungstrainings der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg.

Aufrechte Sitzhaltung, klare Aussprache, gewählte Worte – viele Tipps erhielten die Achtklässler der Werkrealschule an der Fürstabt-Gerbert-Schule. Am Schluss dieses besonderen Bewerbungstrainings waren auch Filmaufnahmen für ein kurzes Videoporträt entstanden. Das können die Schüler ihren Bewerbungen beilegen.

Bei kleineren Betrieben oder mittelständischen Unternehmen komme ein Bewerbungsvideo gut an, wissen Theaterpädagogin Beate Duvenhorst und die Kamerafrau Katrin Becher. Große Unternehmen beachten solche Videos nicht, weil dafür keine Zeit sei, sagen sie. Drei Tage lang waren die Gäste der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung Baden-Württemberg in der Fürstabt-Gerbert-Schule zu Gast.

Während sich die Filmfachfrau schon um schöne und aussagekräftige Bilder kümmerte, kam die Theaterpädagogin mit den Schülern ins Gespräch. „Was machst du in deiner Freizeit, wann macht dir die Arbeit Spaß, wo hast du schon ein Praktikum absolviert?" Viele Fragen stellt Beate Duvenhorst den Schülern, um möglichst viel von ihnen zu erfahren und um ihnen Tipps zu geben, was sie betonen oder vielleicht gar nicht sagen sollten. Wenn man an freien Tagen auch gerne einmal die meiste Zeit schläft, sollte man das im Bewerbungsgespräch nicht unbedingt unterstreichen, sondern eher hervorheben, dass man beispielsweise Handball spielt oder sich in einem anderen Verein engagiert. So könne man die eigene Zuverlässigkeit betonen und zeigen, dass man mit anderen zusammenarbeiten und Verantwortung übernehmen kann, erläuterte die Theaterpädagogin Beate Duvenhorst.

Im Gespräch filterte sie auch heraus, welche Art von Arbeit die Schüler weshalb bevorzugen. So gab sie nützliche Tipps für Formulierungen: Wenn ein Mädchen beispielsweise Spaß an der Arbeit hat, wenn sie mit anderen zusammenarbeiten kann. „Du möchtest also gerne im Team arbeiten“, stellte Duvenhorst fest. Vor der Kamera konnten die Achtklässler das umsetzen, was sie zuvor mit auf den Weg bekommen haben. Katrin Becher setze sie richtig in Szene, bevor sie in Kürze das Wichtigste zu sich, zu ihren Vorlieben und ihren Berufswünschen erzählen konnten. Um das Erzählte noch zu unterstreichen, sorgte die Kamerafrau auch für Schnittbilder. Beispielsweise ist dann ein Mädchen beim Zeichnen, auf dem Reitplatz oder beim Jazztanz zu sehen.

„Immer wieder bleiben Ausbildungsplätze unbesetzt, da Bewerber laut Industrie- und Handelskammer nicht die nötigen Kommunikationsfähigkeiten mitbringen“, heißt es in einer Beschreibung der Landesvereinigung. Neben den schulischen Leistungen „sind zunehmend sicheres Auftreten, soziale Kompetenz und Kontaktfreudigkeit gefragt“. Genau das solle mit dem Projekt „Von Standby auf Aktiv“ an der Fürstabt-Gerbert-Schule gefördert werden. Der von der Landesanstalt für Kommunikation geförderte Workshop ist für die Schule und die Schüler kostenfrei. Neben den vielen wichtigen Hinweisen werden die Schüler am Schluss einen professionell produzierten, circa zweieinhalb Minuten langen Bewerbungsclip in Händen halten, der möglichen Arbeitgebern ein besonderes Bild der Bewerber vermittelt.