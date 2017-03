St. Blasien Schüler aus dem Kolleg St. Blasien sind bei einem Mathematik-Wettbewerb an der Spitze

Schüler aus dem Kolleg St. Blasien sind bei einem Mathematik-Wettbewerb an der Spitze

Kollegianer aus St. Blsien gewinnen bei einem internationalem Mathematik-Wettbewerb in Konstanz.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Es war ganz knapp: Mit 31,5 von 32 möglichen Punkten hat Andi Zhang knapp den Sieg beim Mathematikwettbewerb der Uni Konstanz verpasst – er ist Zweiter geworden. Mit seiner Gruppe, dem Team 1, schaffte er es im Teamwettbewerb aber auf Platz eins. Auch ein zweites Team des Kollegs St. Blasien war nach Konstanz gereist, wie gut sie abgeschnitten haben, wissen sie aber nicht, sagte ein Schüler. Denn ab dem zehnten Rang werde das Ergebnis nicht bekanntgegeben. Im Einzelwettbewerb erreichten außerdem die Schülerin Weiyi Sun und der Schüler Jiaqi Liang jeweils den zehnten Platz.

Auf alle Fälle sei die Leistung der Mathematiker sehr gut gewesen, lobte Schulleiter Hubert Müller. Ralph Mertens konnte bereits zum vierten Mal eine neue Plakette für den Wanderpokal bestellen. Der Wettbewerb ist sehr hochwertig, sagt Mertens: 42 Gruppen mit mehr als 100 Schülern aus der Bodenseeregion (Deutschland, Schweiz, Österreich) waren angetreten. Es sei auch ein Wettbewerb dreier Systeme, wobei angesichts der Stärke chinesischer Schüler ein weiteres Schulsystem einen Einfluss gehabt haben könnte. Als Team mussten je fünf Schüler zunächst eine Aufgabe gemeinsam schriftlich lösen, bevor sie im „Speedwettbewerb“ viele Aufgaben erhielten und in kürzester Zeit zu knacken hatten.

In der Mensa der Uni Konstanz habe zu der Zeit ein großes Durcheinander geherrscht, erzählte Josef Linnenbach – kaum hatten sie die Lösung, rannten die Schüler zum Prüfer, um das Ergebnis abzugeben. 20 Schüler hatte die Schule gefragt, ob sie Interesse an der Teilnahme hätten, sagte Linnenbach. Diejenigen, die mitmachen wollten, wurden dann auch in die Mathe-AG eingeladen, wo sie sich gezielt auf den Wettbewerb vorbereiten und sich einer schulinternen Qualifikation stellen konnten. Die Schüler beider Teams erhielten eine Urkunde und ein Geschenk der Schule.