St. Blasien Schmutziger Donnerstag: Die Narren stürmen in der Region St. Blasien die Rathäuser

Fasnacht im Südschwarzwald: Die Lehrer werden gefesselt und die Kinder werden befreit. Die Narren rufen Fasnacht aus und lassen den Alltag ruhen.

Durch alle Klassenzimmer zogen die Gaudi Hansen und Gaudi Marien in der Fürstabt-Gerbert-Schule in St. Blasien, um auch alle Schüler zu befreien. Die Lehrer wurden im Foyer gefesselt und die Schüler befreit. Zusammen mit der Guggenmusik Neonröhrer hatte die Narrenzunft die Schule am Donnerstagmorgen besucht. Nach der Fütterung des Narrensamens zogen die Hemdklunki dann vom Feuerwehrgerätehaus zum Rathaus, um die Macht in der Stadt vollends an sich zu reißen.

Die Macht haben am Fasnet-Dunschdig die Narren auch in den anderen Gemeinden im Raum St. Blasien übernommen. Auch in Häusern hielt närrisches Treiben seit den frühen Morgenstunden das Dorf in Atem. Beim Tanz der Grundschüler mit den Hüsemer Hasen ging auch in Häusern die Post ab, bevor die Kleinen in die Fastnachtsferien starteten.

Schon leicht mitgenommen von ihrer morgendlichen Weckaktion kamen in diesem Jahr auch die Node-Nueli mit den Dachsen im Schlepptau ins Ibacher Rathaus, wo die Ibacher Wiiber bereits bereitstanden, um das Rathaus zu stürmen. Im Anschluss an ihren Musikvortrag überreichten die Wiiber Bürgermeister Helmut Kaiser und Schreiber Markus Schlegel das neueste Modell der Ibacher Windradmütze.