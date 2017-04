St. Blasien Schmissig und traditionell: Osterkonzert des Musikvereins Albtal

Osterkonzert des Musikvereins Albtal vereint schmissige Rhythmen und traditionelle Klänge. Vorsitzender Dieter Stark verabschiedet langjährigen Kassierer Markus Ebi.

St. Blasien/ Albtal (kss) Im Osterkonzert des Musikvereins Albtal wurde das Publikum in der vollen Albtalhalle in Immeneich nicht nur von Dirigent Martin Kaiser und seinen Musikerinnen und Musikern mit einem bunten Strauss frischer Melodien verwöhnt, sondern auch Kassierer Markus Ebi vom Vorsitzenden Dieter Stark verabschiedet und seine Nachfolgerin Veronika Michalski willkommen geheißen. Im Jahr 1972 trat Tenorhornist Markus Ebi in die Musik ein. Er bildete nicht nur etliche junge Musiker auf seinem Instrument aus, 1985 übernahm er zudem das Amt des Kassierers. Seither habe er in Abständen immer wieder mal den Versuch unternommen, die Kasse weiterzugeben, meinte Ebi. Und Dieter Stark betonte, was er anlässlich der Hauptversammlung versprochen habe, werde er nun auch halten, und präsentierte dem Publikum die neue Kassiererin , indem er ihr einen Blumenstrauß überreichte. Zum Dank für seine langjährige Arbeit überhäuften die Musiker ihren scheidenden Kassierer mit einem Schwung Geldscheinen, nämlich den von einem spanischen Fest übrig gebliebenen und seither vereinsintern als Getränkebons verwendeten Monetas. Das Konzert selbst gestaltete sich ebenso fröhlich, mit einem Mix aus traditioneller und modernen Blasmusik, mit bereits aus früheren Auftritten bekannten, aber auch mit neuen Titeln.

Den Anfang des seit vielen Jahren zur guten Tradition des Ostersonntagnachmittags im Albtal gehörenden Konzertes machte solch ein neues Stück, das temperamentvolle kurze marschmäßige „Hotline“, gefolgt von einem echt heißen James Bond und den „Chariots of Fire“, einem Titel von Vangelis, dessen Anfang deutlich an das berühmte „Conquest of Paradise“ desselben Komponisten erinnert. Der jüngste Trompeter des Musikvereins hatte sich „Axel F“, die Titelmusik aus dem Film „Beverly Hills Cop“ gewünscht, natürlich mit entsprechend markanter Trompeteneinleitung und schmissiger Rhythmusgruppe.

Passend dazu ging es weiter mit „Rocky on Broadway“, bevor die Musiker mit einem gefälligen traditionellen Blasmusikstück in die Pause gingen. Im zweiten Teil des Programms wurden diese traditionellen Klänge ergänzt durch Titel wie die „Polka-Maus“ von Peter Schad oder die „Freibier-Polka“, einem Werk von Alexander Pfluger, der für den Musikverein auch das Jubiläumsstück zum 125-Jährigen, „Wir Albtäler“, komponiert hat, das ganz am Schluss natürlich ebenfalls erklang. Dazu gesellten sich zwischenzeitlich wiederum eher überseeisch-heiße Rhythmen wie der „Riverside-Dixie“ oder „Caribbean Sunrise“.