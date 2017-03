St. Blasien Raphael Michel: Moderne Form der Andacht mit Liturgie

Raphael Michel, Leiter des Gemeindeteams der katholischen Kirchengemeinde St. Blasien, erklärt in einem Interview das gesungene Abendlob „Evensong“.

Herr Michel, wie wird sich „Evensong“ abspielen?

Die Sänger und der Zelebrant des Abendlobes werden begleitet von Gesängen in den dunklen Dom einziehen, danach gibt es eine Liturgie, in der das Evangelium vorgelesen wird und die schließlich in eine kurze Anbetung mündet. All dies wird von zwei Scholen, einer großen und einer kleinen, mit gregorianischem Choral umrahmt. Das Ganze hat einen Anfang und einen Schluss und dauert 45 Minuten.

Was wird das Besondere sein?

Die besonderen Elemente sind noch einmal die spezielle Atmosphäre des dunklen, nur vom Kerzenlicht erleuchteten Doms und die uralten gregorianischen Gesänge, die im Dom ja schon einmal, als es hier noch ein Benediktinerkloster gab, mehrmals am Tag erklangen. Des Weiteren das Element der Stille, um im Trubel des eigenen Lebens etwas zur Ruhe zu kommen.

Aus welchem Grund wird „Evensong“ veranstaltet?

Der „Evensong“ soll ein spiritueller Impuls zum Beginn der Fastenzeit sein. Als spiritueller Schlusspunkt findet am Gründonnerstag nach der Messe mit den Kommunionkindern eine stille Anbetung mit Kerzenlicht statt, zu der alle Gottesdienstbesucher und die Kommunionkinder, aber auch alle, die sich davon angesprochen fühlen, eingeladen sind.

Weshalb sollen die Leute am Freitag kommen?

Um die Fastenzeit als eine besondere und intensive Zeit zu erleben, in der man zur Ruhe kommen und zu sich selbst finden kann. Der Mensch ist täglich so vielen Reizen ausgesetzt, dass es gut tut, davon in gewissen Zeiten des Jahres loszukommen.

In der Adventszeit gab es „Dom bei Nacht“, inwiefern unterscheidet sich „Evensong“ von „Dom bei Nacht?

„Dom bei Nacht“ sollte eine Möglichkeit für die Besucher des Weihnachtsmarktes sein, weg vom Trubel in die Stille zu kommen und einmal Advent als Advent zu erleben. Jeder konnte den Dom im Dunkeln auf seine Weise erleben: der eine wollte nur die besondere Atmosphäre im Dom, jemand anderes wollte eventuell ein Gebet sprechen. „Dom bei Nacht“ richtete sich an Kirchenbesucher und solche, die eher nicht eine Kirche betreten. „Evensong“ arbeitet zwar mit ähnlichen Mitteln (Dunkelheit, Kerzen, Musik) ist aber eher eine moderne Form der Andacht mit einer Liturgie. Dabei steht anders als bei „Dom bei Nacht“ der Gesang im Vordergrund und führt zum Schluss des Abendlobs zu einer kurzen Anbetung. Der „Evensong“ ist nicht an ein großes Publikum gerichtet, sondern soll ein Element sein, das das spirituelle Angebot der Pfarrgemeinde erweitert. Die Besucher des „Evensong“ werden Leute sein, die sich durch ein solches Angebot angesprochen fühlen und eigens dafür zum Dom kommen.

Wie haben die Menschen „Dom bei Nacht“ wahrgenommen?

Das Echo zu „Dom bei Nacht" war ein sehr positives und für uns ein überraschend gutes. Es kamen über tausend Menschen mit oder ohne Kinder in den dunklen Dom und verweilten dort. Deswegen wird es im kommenden Advent wieder ein „Dom bei Nacht“ geben.

Zur Person

Raphael Michel (42) ist Lehrer für alte Sprachen und Geschichte am Kolleg und seit knapp zwei Jahren Leiter des Gemeindeteams St. Blasien in der Seelsorgeeinheit. Mit einem „Evensong“ (gesungenes Abendlob) und den gregorianischen Gesängen der Männerschola unter der Leitung von Michael Neymeyer eröffnet die katholische Kirchengemeinde die Fastenwoche. Das Gemeindeteam St. Blasius und der Schulseelsorger des Kollegs, Pater Ludger Joos, laden am Freitag, 10. März, um 20 Uhr dazu in dem Dom ein.