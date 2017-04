St. Blasien Putzete in St. Blasien

Die Stadtverwaltung lädt am Donnerstag, 6. April, zur Putzete im Stadtgebiet St. Blasien ein. Helfer treffen sich am Feuerwehrgerätehaus. Großreinemachen im Albtal ist am 21. April.

St. Blasien – Der Schnee ist weg und mancher Unrat wird sichtbar. Deshalb lädt die Stadtverwaltung zur Putzete im Stadtgebiet St. Blasien sowie in den Ortsteilen Albtal und Menzenschwand ein. Angesprochen werden Mitglieder der Vereine und Verbände, sowie Bürger und Schülergruppen. Nach den jeweiligen Aktionen werden alle Helfer zu einem Vesper eingeladen. In St. Blasien findet die Aktion am Donnerstag, 6. April, statt. Die Helfer treffen sich um 16.30 Uhr am Feuerwehrgerätehaus (dort gibt es danach auch das Vesper). Die Vereinsvorsitzenden werden gebeten, sich mit Frank Kaas (E-Mail: frank.kaas@stblasien.de, 07672/414 55) in Verbindung zu setzen. Nach Rücksprache mit Frank Kaas können sich Gruppen auch selbst organisieren. Abfallsäcke gibt es im Rathaus. Im Albtal treffen sich die Helfer am Freitag, 21. April, ab 16.30 Uhr zur Putzete. Treffpunkt ist an der Albtalhalle. Die Vereinsmitglieder übernehmen die Einsatzgebiete der Vorjahre. Müllsäcke werden von der Stadtverwaltung ab Mittwoch bei der Albtalhalle zur Verfügung gestellt. Nach Ende der Aktion ist ein gemeinsames Vesper vorgesehen.

Im Ortsteil Menzenschwand startet die Putzaktion heute, Mittwoch, 5. April. Start ist um 17 Uhr. Die Vereinsmitglieder treffen sich am jeweiligen Einsatzort, die übrigen Helfer beim ehemaligen Rathaus. Nach der Putzete sind die Teilnehmer zum Helfer-Hock im Foyer des Kurhauses eingeladen. Die Einsatzorte der Vereine in Menzenschwand: Angelsportverein (Albufer ab Kurhausbrücke bis zur Brücke: Schwinbachweg rechts und links); Gesangverein „Eintracht“ (Alb-Schlucht, alter Sportplatz und Weg, Brandweg); Kirchenchor („Spießhorn-Sprungschanze“ und Friedrichsruhweg bis Säge); Skiclub (Schwinbach-Skigebiet mit Zugangswegen); Narrenzunft (Kammbühl-Rennstrecke); Tennisclub (Rehbach-Parkplatz und Skilift, Sportplatz, Menzenburg-Holzmättleweg); Trachtengruppe (Mösle-Parkplatz, Mösle-Skihang und Ellerwegle); Trachtenkapelle (Ab Steingewölbebrücke, Holzmättleweg, bis zur Kläranlage-Menzenschwander Brücke); Bergwacht (Feldbergweg, Hochkopfweg, Brandhaldenweg); Landschaftspflegeverein (Treffpunkt beim Rathaus; Köpfle, Farnwitte, Äulemer Kreuz); „Winterhalter in Menzenschwand“ (Treffpunkt beim Rathaus)