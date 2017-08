St. Blasien Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl: Die fünf Kandidaten werben für ihre Ideen

Rund 200 Bürger verfolgten die Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl im Kursaal St. Blasien. Die Bewerber Adrian Probst, Jürgen Längin, Thomas Reitzig, Dietmar Ferger und Peter Piram präsentierten ihre Ideen für die Stadt und stellten sich den Fragen der Bürger.

St. Blasien – Mit Spannung erwartet worden war die Podiumsdiskussion mit den fünf Bürgermeisterkandidaten am Dienstagabend im Kursaal in St. Blasien. Erstmals stellten sich die Kandidaten gemeinsam den Fragen von Moderator Sebastian Barthmes und dem Publikum.

Sachlich und fair verlief die Diskussion, alle Kandidaten wurden mit Applaus bedacht. Groß war das Interesse an der Podiumsdiskussion, rund 200 Interessierte hatten sich eingefunden, nicht einmal alle fanden einen Sitzplatz. Im ersten Teil des Abends stellten sich die Kandidaten den Fragen auf dem Podium. Infrastruktur, Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus, regionale Zusammenarbeit und Bürgerbeteiligung kamen zur Sprache. Vieles, was die Kandidaten sagten, war bereits aus Flyern und vorausgegangenen Veranstaltungen bekannt.

Für Adrian Probst spielt unter anderem die Förderung der Wirtschaft eine große Rolle. Eine konkrete Förderung müsse den Einzelnen betrachten, sagte er. Die Aufgabe des Bürgermeisters sei, jeden Interessenten an die Hand zu nehmen, Grundstücke und leerstehende Gebäude gemeinsam anzusehen und Unterstützung bei Verhandlungen mit Banken anzubieten. Dies sei zwar anstrengend, führe aber zum Ziel, fuhr Probst unter dem Beifall der Versammelten fort.

Vereine spielen für Jürgen Längin eine große Rolle. Er sprach sich für ein Zusammenrücken der Vereine aus und hatte einen Vorschlag parat: Umgestaltung des teilweise ungenutzten Sportlerheims zu einem Vereinsheim. Für Thomas Reitzig ist Grundlage des wirtschaftlichen Handels aufgrund der Topografie der Tourismus. Die Standortbedingungen für Hotel- und Gastronomiebetriebe seien in St. Blasien nicht unattraktiv, sagte er und brachte Marketing auch durch Verbände wie die Dehoga ins Gespräch. Die Schwierigkeiten der Ärzteversorgung auf dem Land sprach Dietmar Ferger an. Da, wie er sagte, junge Ärzte keine eigene Praxis mehr übernehmen wollen, brachte er ein medizinisches Versorgungszentrum unter Einbeziehung der Kliniken und des Luisenheims ins Gespräch, in dem die Ärzte als Angestellte arbeiten können. Bürgerbeteiligung liegt Karl Peter Piram am Herzen. Digitale Beteiligung oder auch per Post schweben ihm vor, und auch der Gemeinderat darf nicht außen vor bleiben, dürfe sich aber dem Bürgervotum nicht verschließen.

Während der Diskussionsrunde hatten die Interessierten Gelegenheit, Fragen an die Kandidaten zu Papier zu bringen. Redakteurin Claudia Renk sichtete und fasste die Fragen zusammen und präsentierte diese den Kandidaten. Das dauerhafte Defizit des Radonbades beschäftigte viele. Übereinstimmend waren die Kandidaten der Meinung, dass hier eine Erweiterung, etwa durch ein neues, größeres Außenbecken, zumindest Entlastung schaffen könnte.

Die Frage nach den Chancen durch das Biosphärengebiet richtete sich an Adrian Probst. Das Biosphärengebiet gebe gute Impulse für die Region, so der Kandidat, es gelte nun, kreativ an die Förderantragstellung heranzugehen, denn die Töpfe seien gut gefüllt. Sollen neue Baugebiete im Kernort ausgewiesen werden? Zunächst gelte es nachzuverdichten, freie Flächen zu nutzen und Leerstände zu beseitigen, bevor man neue Baugebiete erschließe, so Probst. Und Ferger sprach sich dafür aus, auch fachliche Unterstützung zu suchen.

Die Integration von Flüchtlingen und die Schaffung eines interkulturellen Zusammenwachsens kann nur durch vorgelebte Offenheit geschehen, sagte Reitzig, ein Integrationsbeauftragter wäre hilfreich. Und Längin brachte einen Integrationsbeauftragten in Zusammenarbeit mit Umlandgemeinden ins Gespräch. Ein Austauschtreffpunkt, bei dem Bürgermeister und Flüchtlinge gemeinsam Konzepte entwickeln, befürwortet Piram. Die Parteizugehörigkeit der Kandidaten war auch von Interesse. Probst ist Mitglied der CDU, Ferger gehört den Grünen an, die anderen Bewerber sind parteilos.

Was muss ein Bürgermeisterkandidat mitbringen, um für Sie wählbar zu sein? Unterschiedlich fielen die Antworten aus: Überzeugungskraft, ein Netzwerk und das praktische Angehen von Dingen nannte Probst, für Längin muss der Wille, Bürgermeister zu werden, herüberkommen. Kontinuität und ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein spielen für Reitzig eine große Rolle, für Ferger ist die Erfahrung im Umgang mit Menschen und ein gutes Verhältnis von großer Bedeutung. Und Piram hatte eine Antwort der besonderen Art parat: „Suchen Sie sich den aus, auf den Sie nach der Wahl zugehen können und zu dem Sie Vertrauen haben“, lautete seine Wahlempfehlung.

Die Bürgermeisterwahl

Die Bürger von St. Blasien wählen am kommenden Sonntag einen Nachfolger für den im Mai verstorbenen Bürgermeister Rainer Fritz. Zur Wahl stellen sich Adrian Probst (Referent für den Naturpark Schwarzwald Mitte-Nord, CDU, 28 Jahre), Jürgen Längin (stellvertretender Kassenverwalter der Stadt St. Blasien, parteilos, 53), Thomas Reitzig (Doktorant an der Uni Freiburg, parteilos, 60), Dietmar Ferger (selbstständiger Unternehmer im Gesundheitsbereich, Grüne, 54) und Peter Piram (Angestellter eines Chemieunternehmens, parteilos, 53). Zur Wahl aufgerufen sind 2858 Wahlberechtigte.