St. Blasien Plädoyer für Aufhebung der Kirchenspaltung: Bundestagspräsident Norbert Lammert rüttelt in St. Blasien auf

Bundestagspräsident Norbert Lammert referiert beim Pfingstfest am Kolleg St. Blasien zum Thema „Religion, Reformation und Politik“. Heute müsse man sich fragen, ob die Unterschiede, die es zweifellos zwischen den christlichen Religionen gebe, es rechtfertigten, die Spaltung aufrecht zu erhalten, so Lammert.

St. Blasien (cr) Außer Aufführungen und Präsentationen, mit denen die Schüler ihren zahlreich angereisten Eltern die Vielfalt ihres Lernens zeigten, waren auch interessante Vorträge beim Pfingsfest an Kolleg St. Blasien zu hören. So sprach Bundestagspräsident Norbert Lammert bei der Kollegsversammlung zum Thema „Religion, Reformation und Politik“, Soziologieprofessor Hartmut Rosa referierte beim Förderverein über Resonanzpädagogik.

Abwechslungsreich, harmonisch und auch ganz überwiegend sonnig verlief das Wochenende am Kolleg. Atelier/Kunstwerkstatt, Marktplatz Naturwissenschaften, die Modellbahnausstellung oder das Schülercafé im „Aquarium“ luden zum Besichtigen, Mitmachen oder Verweilen ein. Von der musikalischen Einstimmung am Freitagabend über die Schülervorspiele an den anderen Tagen, vom Meisterschaftsspiel der SV Kolleg A Jugend gegen den SV Eisenbach bis zum erstmals organisierten Fußballturnier für die 5. und 6. Klassen, von Debatten auf der Studiobühne bis zum Erich Kästner Stück „Die Schule der Diktatoren“ gab es unendlich viel zu entdecken. Ein ganz besonderes Ereignis war der Besuch von Bundestagspräsident Norbert Lammert. In der Kollegsversammlung am Pfingstsonntag, im Anschluss an das Hochamt im Dom, zum Thema „Religion, Reformation und Politik“.

„Ich durfte Sie in den vergangenen Jahren beobachten, als katholischen Christen in der Politik und in der Kirche, der sich für Ökumene einsetzt“, begrüßte Kollegsdirektor Pater Klaus Mertes den Gast und dankte ihm, dass er bereit sei, dafür „Prügel einzustecken“. „Religion handelt von Wahrheiten, Politik von Interessen“, stellte Lammert das Spannungsverhältnis dar. Und auch die Spaltung der Kirche, die vor 500 Jahren mit dem begonnen habe, was man heute Reformation nenne, habe weniger religiöse als handfeste politische Gründe gehabt.

Denn damals entscheidend die Fürsten, welche Religion in ihrem jeweiligen Territorium galt. Die Menschen wurden geteilt oder geeint durch das jeweilige kirchliche Bekenntnis. „Menschenwerk“, wie Lammert feststellte. Heute müsse man sich fragen, ob die Unterschiede, die es zweifellos zwischen den christlichen Religionen gebe, es rechtfertigten, die Spaltung aufrecht zu erhalten, sagte Norbert Lammert. Um gleich selbst eine Antwort zu geben: „Die anhaltende Kirchenspaltung ist der große Anachronismus unserer Zeit“. Alle erhielten sie aufrecht, obwohl es dafür keine Rechtfertigung mehr gebe. Dieses Jahr werde mit grandiosen Veranstaltungen begangen, aber am Ende des Jahres werde sich nichts substanziell verändert haben. Das treibe ihn um, so Lammert.

Besonders nervös mache ihn dabei ein Stichwort, auf das sich prominente Repräsentanten der Glaubensgemeinschaften geeinigt haben: „versöhnte Verschiedenheit“. Wenn diese unter den großen Religionsgemeinschaften der Welt gelänge, so wäre das gut, sagte der Bundestagspräsident, aber für die Christenheit untereinander sei das als Ziel zu wenig. „Da verwechselt man den Weg mit dem Ziel. Wenn ich die versöhnte Verschiedenheit zum Ziel erkläre, habe ich andere Ziele aufgegeben“, argumentierte er und erhielt donnernden Applaus von der Kollegsversammlung. „Wir wissen, dass uns unendlich mehr verbindet als trennt“, fuhr er fort. Was die Spaltung aufrecht erhalte, sei das Selbstbehauptungsbedürfnis von Institutionen, nicht Glaubensfragen, betonte Lammert und rief dazu auf, die Einigkeit der Christen nicht nur den Hirten zu überlassen. Auch der Herde sei diese aufgegeben.