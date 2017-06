St. Blasien Neue Sonderausstellung im Winterhaltermuseum

Am Samstag, 1. Juli, wird im Winterhalter-Museum in Menzenschwand die Ausstellung Ausstellung „Winterhalter und Kirner – Zwei badische Freunde in Italien“ eröffnet. Zu sehen sein werden auch Bilder des Furtwanger Malers Johann Baptist Kirner.

Menzenschwand (sb) „Winterhalter und Kirner – Zwei badische Freunde in Italien“ – so lautet der Titel der neuen Sonderausstellung, die am heutigen Samstag, 1. Juli, um 17 Uhr eröffnet wird. An die Vernissage im Winterhaltermuseum „Le petit Salon“ in Menzenschwand schließt sich das Museumsfest neben dem ehemaligen Rathaus an.

Der aus Menzenschwand stammende Franz Xaver Winterhalter und der aus Furtwangen stammende Johann Baptist Kirner waren langjährige Freunde – zwei Jahre lang waren sie gemeinsam in Italien. Während Winterhalter zum berühmten Fürstenmaler wurde, dessen Bilder in vielen großen Kunstsammlungen zu finden sind, ist der einstige Badische Hofmaler Kirner mittlerweile nahezu vergessen.

Vielleicht haben sich die beiden Maler während ihrer Lithografieausbildung in Freiburg oder auf der Akademie in München kennengelernt. Man wisse es nicht, sagt die Vorsitzende des Vereins „Winterhalter in Menzenschwand“. Auf alle Fälle waren sie gleichzeitig in Italien. Johann Baptist Kirner sei sehr unterschätzt, findet Kaiser und ergänzt: „Ich war sehr überrascht, wie gut dieser Kirner zeichnen und malen konnte.“ Zu sehen sind einige seiner Werke zum Beispiel im Augustinermuseum in Freiburg und auch in Karlsruhe. Die in Menzenschwand gezeigten Exponate sind alle Leihgaben eines Kirner-Nachkommens.

Weil sie von der Freundschaft wusste, sei sie zur Ausstellung zu Kirners 150. Todestag nach Furtwangen gefahren. Dort sei die Idee dieser Ausstellung in Menzenschwand geboren worden, erinnert sich Kaiser. In den beiden Räumen im Obergeschoss des Rathauses sind Zeichnungen und Skizzen, Originale und Reproduktionen zu sehen. In der oberen Reihe hängen die Winterhalter-Bilder, unten die von Kirner.

Auch manche Überraschung habe es bei der Vorbereitung gegeben, sagt Elisabeth Kaiser: In einem Brief eines Schönauer Amtmanns an Kirner stehe, dass der auch ein Winterhalterbild von seiner Frau besitze. Nach diesem in keiner Auflistung genannten Bild suche sie jetzt.

Ausstellungseröffnung: Samstag, 1. Juli, 17 Uhr. Danach Museumsfest. Die Jugendfeuerwehr bewirtet im Festzelt. Geöffnet ist das Museum von Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 14.30 Uhr bis 17 Uhr. Die Ausstellung ist bis zum 29. Oktober zu sehen.