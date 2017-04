St. Blasien Musik im Schatten von Napoleon erklingt beim Eröffnungskonzert des internationalen Festivals Music Island

Das internationale Musikfestival Music Island in St. Blasien wird eröffnet mit einem Themenabend mit Cellist Fjodor Elesin und der Pianistin Ekaterina Knyazeva.

Das internationale Festival Music Island führt Dozenten und Studenten zu gemeinsamem Lernen und Musizieren zusammen. Beim Eröffnungskonzert, das unter dem Titel „Im Schatten von Napoleon“ stand, erklärte Cellist Fjodor Elesin die Bedeutung der Reihe. Es sei notwendig, Studenten die Möglichkeit zum Musizieren in Ensembles und Orchestern zu geben. Daher finden im Rahmen der Reihe sieben Sinfoniekonzerte statt.

Den Themenabend im Schatten von Napoleon gestalteten der Cellist Fjodor Elesin und die Pianistin Ekaterina Knyazeva. Beethoven und Debussy legten die Noten auf. Die zweite Cellosonate von Ludwig van Beethoven gestalteten die Musiker als starken Dialog. Ihr hervorragendes Zusammenspiel verlieh den Sätzen Einheit. Wenn das Cello nach längerem Klavierthema reagierte, war die Virtuosität des Cellisten gefordert. Klavierdominanzen, wie sie bei Beethoven häufig sind, fallen bei dieser Sonate weg. Das zweite Stück, Debussys Sonate für Violoncello und Klavier, wurde 1915 geschrieben. Der Komponist sagte, dass er ihre Proportionen liebe. Diese entstehen aus Spannungen zwischen Cello und Klavier. Schöne Dialoge und Läufe sowie lange Pizzicato-Passagen des Cellos werden durch Einzeltöne des Klaviers unterbrochen. Der Finalsatz ist in Form einer Serenade gestaltet. Es entstand der Eindruck, dass beide Musiker dieses Stück besonders verinnerlicht hatten.

Nach der Pause lag Beethovens Cello-Sonate in C-Dur auf den Pulten. Sie wird eingeleitet von einem ruhigen Andante. Die Musiker gestalteten sie durch gegensätzliche Gestaltung. Harten Klavierschlägen antwortete ein sanftes Cello. Forte und forte fortissimo gingen ineinander über. Es geht über in einen freien Sonatensatz, Allegro vivace. Nahezu in Permanenz trägt ein energischer punktierter Rhythmus sein a-Moll Hauptthema und auch die Seitengedanken. Hier kam die Pianistin aus dem Konzept. Fjodor Elesin half ihr, anhand der eigenen Noten, wieder in die Klavierpartitur zu finden. Dann folgten zwei kurze Sätzchen, ein rhapsodisches Adagio und ein Andante, in dem der Einleitungsgedanke variiert wird. Sie leiten zu einem polyphon sich steigernden Allegro vivace hin. In diesem Finale behauptet sich ein sogleich auftretendes rhythmisches Grundmotiv mit fast manischer Kraft. Für ihre grandiose Interpretation ernteten die Musiker stürmischen Applaus. Als Zugabe wiederholten sie den ersten Satz aus der Sonate von Debussy.