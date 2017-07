St. Blasien Mit Thomas Reitzig hat St. Blasien nun einen dritten Bürgermeisterkandidaten

Thomas Reitzig hat als dritter Kandidat seine Bewerbungsunterlagen für das Amt des Bürgermeisters von St. Blasien abgegeben.

Um das Amt des Bürgermeisters der Domstadt gibt es seit Montag, 10 Uhr, einen dritten Bewerber: Thomas Reitzig kandidiert. Der 60-Jährige stammt aus St. Blasien, ist in Stuttgart aufgewachsen und verbrachte beruflich mehrere Jahre in China. Die Stadt an der Alb empfinde er aber als seine Heimat. Seit dem Tod seiner Mutter lebe er auch überwiegend hier. „Ich bringe eine Menge an Qualifikationen mit“, sagt Thomas Reitzig. Erfahrung in der Leitung einer Verwaltung, Verständnis für kaufmännische und juristische Sachverhalte, die Koordination und Definition von Interessen – das was er im Laufe vieler Jahre beruflicher Tätigkeit gelernt habe, könne er zum Nutzen der Stadt einsetzen, ist er überzeugt.

1957 wurde Thomas Reitzig im früheren St. Blasier Krankenhaus geboren. Aufgewachsen ist er in Stuttgart, wohin sein Vater aus beruflichen Gründen gegangen war. Als seine Eltern 1976 zurückkehrten, meldete er ebenfalls seinen ersten Wohnsitz in St. Blasien an. Die Domstadt sei also immer ein Anker gewesen. Nach dem Gymnasium war Reitzig zunächst zur Bundeswehr gegangen. Er fühlte sich wohl, brachte Ideen ein und stieg schnell auf, erzählt er. Die Bundeswehr habe ihn deshalb halten wollen und so durchlief er neben seiner Ausbildung zum Bankkaufmann und dem späteren Jurastudium auch die Offiziersausbildung. Als Oberst der Reserve habe er oft Verantwortung getragen und sei auch knapp ein halbes Jahr in Afghanistan im Einsatz gewesen.

Er arbeitete bei einer japanischen Bank in Frankfurt und verantwortete bald deren deutsches Firmenkundengeschäft. Er wechselte zu einer deutschen Bank und ergriff die Chance, für das Geldhaus nach China zu gehen, wo er dessen Vertretung mit aufgebaut habe. Schließlich habe ihn ein deutscher Großkonzern abgeworben, um ebenfalls in China Aufbauarbeit zu leisten. Bei vielen Infrastrukturprojekten in Südostasien habe er viel mit staatlichen und kommunalen Stellen kooperiert. Tag und Nacht arbeite man in so einer Position und so „war die Batterie leer“, als er sich 2006 für eine kurze Auszeit entschieden habe. Er beschloss, die berufliche Karriere gegen eine wissenschaftliche Laufbahn einzutauschen und studierte ab 2006 Sinologie (Chinawissenschaften) und katholische Theologie mit dem Schwerpunkt Religionswissenschaften. Die Kombination sei einmalig, sagt er. Deshalb habe ihn die theologische Fakultät in Freiburg auch halten wollen – derzeit arbeitet er an seiner Doktorarbeit.

Auch die Bundeswehr habe schnell Interesse an seiner wissenschaftlichen Kompetenz und an seiner Erfahrung gezeigt – als Abteilungsleiter sei er seit 2012 für die Konzeption der Inneren Führung mit Blick auf die kulturelle und religiöse Vielfalt verantwortlich. Was bewegt ihn dazu, zu kandidieren? Mit seiner Lebens- und Berufserfahrung fühle er sich kompetent, sagt der 60-Jährige. Er wolle mithelfen, seine Heimatstadt attraktiv zu erhalten und noch attraktiver zu machen. Die begonnen Projekte fortführen, weitere Konzepte entwickeln – St. Blasien verfüge über eine ideale Ausgangslage. Er wolle seine Kenntnisse für eine weitere positive Entwicklung einbringen.