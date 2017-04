St. Blasien Mit Projektchor Choryphäen nach Dresden

Choryphäen gehen vom 29. April bis 2. Mai auf Kulturreise auch in die Lausitz. Grund ist Teilnahme am Chorfest in Schwarzkollm.

St. Blasien (cr) Sänger sind in Ausflugslaune: Der Projektchor „Choryphäen“ geht vom 29. April bis zum 2. Mai auf eine Kulturreise nach Dresden und in die Lausitz. Grund der Fahrt ist die Teilnahme der Sängerinnen und Sänger am Chorfest in Schwarzkollm.

Da aber einige der Sangesfreunde nicht an der geplanten Reise teilnehmen können, sind nun noch zehn bis maximal 15 Plätze im gemieteten Bus frei. Wer mitfahren möchte, kann die Stadt Dresden mit einer Stadtführung und Besichtigungsprogramm erleben und den Chor auch nach Schwarzkollm zum Chorfest am 1. Mai begleiten. Dieses findet in einem Kulturzentrum statt, der Krabatmühle, das seinen Namen von der dort entstandenen Krabat-Sage bekommen hat.

Reine Mitfahrer, so verspricht Organisatorin Beate Endres augenzwinkernd, müssen auch ganz bestimmt nicht singen. Die Fahrt samt drei Übernachtungen im Doppelzimmer, Stadtführung und Fahrt zum Chorfest nach Schwarzkollm inklusive Mittagsimbiss kostet 295 Euro pro Person. Für ein Einzelzimmer werden 15 Euro Zuschlag pro Tag fällig.

Flyer mit einem Anmeldeformular sind auf der Sparkasse in St. Blasien erhältlich, Mitfahrer sollten sich bis zum Donnerstag, 20. April, angemeldet haben. Der Bus startet in Titisee-Neustadt, dort ist auch ein Zustieg für andere Teilnehmer möglich.

Wer noch Fragen zu der Reise hat, kann sich an Beate Endres wenden unter der Telefonnummer 07672/485796 oder per E-Mail ( beate@endres.de). Bei ihr sind auch die Anmeldeformulare abzugeben, persönlich oder per Post: Am Kalvarienberg 34, 79837 St. Blasien.