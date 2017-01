St. Blasien Menzenschwand: Blasmusik und Vogelstimmen

Jahreskonzert des Musikvereins Menzenschwand im Kurhaus überrascht und verzaubert die Besucher. Joachim Kaiser führt seit 20 Jahren den Taktstock. Auszeichnung für jung Musiker.

Menzenschwand (csi) So schön ist Blasmusik – unter diesem Motto hatte der Musikverein Menzenschwand zum Jahreskonzert eingeladen. Eindrucksvoll bewiesen die Musiker unter Leitung ihres Dirigenten Joachim Kaiser im Jahr ihres 140-jährigen Bestehens, dass Blasmusik nicht nur schön, sondern auch äußerst vielfältig sein kann.

„Hören Sie, was alles möglich ist mit Blasmusik“, lud der Vorsitzende des Musikvereins, Elmar Wild, die Zuhörer im fast voll besetzten Kurhaus ein. Von traditioneller Blasmusik bis hin zu Rock und Pop reichten die Darbietungen. Dirigent Joachim Kaiser, der vor 20 Jahren den Dirigentenstab von seinem Vater Ewald übernommen hatte, wurde entsprechend ausgezeichnet. Er hatte einen Querschnitt aus den Programmen der vergangenen zwei Jahrzehnte zusammengestellt.

Der erste Teil des Konzertes stand ganz im Zeichen der traditionellen Blasmusik. Mit Bergwind, einem kleinen, aber feinen Konzertstück eröffneten die Musiker das Programm. Mit Schwung ging es dann Richtung Norden, als es galt, das Nordlicht musikalisch darzustellen. Auch zu einer rasanten Bahnfahrt durch das Höllental, durch Tunnel und über Brücken, bis hin zu dem großartigen Panorama von den Höhe des Schwarzwaldes luden die Musiker ein (Mountain Panorama).

Schon immer gehörten Polkas, Märsche und Walzer zu dem Repertoire des Vereins. Für viel Erheiterung sorgten Ehrendirigent Ewald Kaiser und der ehemalige Vorsitzende Rupert Rogg bei der französischen Polka „Im Krapfenwaldl“: Mit fantasievollen Kopfbedeckungen sowie mit Blockflöte und Vogelpfeife ahmten sie Vogelstimmen nach. Swing, Rock und Pop standen im Mittelpunkt des zweiten Teils. Songs von Toto, Stevie Wonder, Earth Wind & Fire und Glenn-Miller-Sound rissen die Zuschauer mit, die immer wieder begeistert applaudierten oder mitsummten. Zu Recht waren die Zuhörer sehr begeistert, denn die Musiker hatten wieder einmal Blasmusik vom Feinsten geboten und gezeigt, dass sie in vielen unterschiedlichen Musikstilen zu Hause sind. Auch einzelne Instrumentalisten oder Instrumentengruppen glänzten immer wieder.

Gleich drei Zugaben hatten sich die Zuhörer erklatscht, das Konzert endete mit der Musik zu dem Zeichentrickfilm Paulchen Panther. „Wer hat an der Uhr gedreht, ist es wirklich schon so spät?“, heißt es da. Spät war es in der Tat, aber: „Heute ist nicht alle Tage, wir kommen wieder, keine Frage“, versprach Dirigent Kaiser. Moderiert wurde der Abend in bewährter und humorvoller Weise von Franziska Mayer und ihren Vater Andreas. Die Moderatoren ließen im Laufe des Abends die Geschichte des Vereins Revue passieren und erzählten auch die eine oder andere Anekdote. Ihr bronzenes Leistungsabzeichen hatten Antonia Spitz und Henrik Kaiser abgelegt und erstmals bei einem Jahreskonzert mitgespielt. Der Vorsitzende übergab die Urkunden, Emilia Steiner erhielt das silberne Leistungsabzeichen. Elmar Wild: „Wir sind stolz auf unsere Jugend.“