St. Blasien Mehr als 500 000 Euro für die Bildung

Der Gemeinderat von St. Blasien vergibt mehrere Aufträge für die Sanierung der ehemaligen Wirtschaftsschule.

St. Blasien (sb) Die Sanierung der ehemaligen Wirtschaftsschule läuft und in der jüngsten öffentlichen Sitzung hat der Gemeinderat in etliche Aufträge für das Großprojekt vergeben. Auch die Mehrzweckhalle, die die Sporthalle der Fürstabt-Gerbert-Schule ersetzen soll, war Thema – die Sachpreisrichter für den Architektenwettbewerb wurden benannt.

Nach den Sommerferien sollen die Schüler ganz aus der ehemaligen Wirtschaftsschule ausziehen, um den Bauarbeitern den Weg frei zu machen. Untergebracht werden die Klassen im ehemaligen Königreichsaal und in Containern. Dafür hat der Gemeinderat am Dienstag den Auftrag vergeben: Die Containeranlage, in denen die provisorischen Klassenzimmer eingerichtet werden sollen, werden vom Unternehmen Sabtec in Bad-Krozingen geliefert. Sie kostet rund 54 200 Euro.

Die Trockenbauarbeiten (161 612 Euro) sollen vom Unternehmen Indlekofer in Bonndorf ausgeführt werden, den Auftrag für die Zimmerarbeiten (rund 48 900 Euro) erhielt der Betrieb Christian König in Altglashütten. Die Dachdecker- und Klempnerarbeiten (rund 115 300 Euro) übernimmt der Betrieb Steiert Bedachungen in Schluchsee, für die Lieferung und Montage der Heizungstechnik (77 900 Euro) wird das Menzenschwander Unternehmen Kaiser verantwortlich sein. Den Auftrag für die Sanitärarbeiten (rund 88 450 Euro) erhielt das Unternehmen Schmidt aus Bernau.

Die Handwerker sind derzeit gut beschäftigt, bestätigte Planer Edgar Thoma. Deutlich wurde das beispielsweise bei den ausgeschriebenen Zimmerarbeiten, für die nur ein Unternehmen ein Angebot abgegeben hatte – sieben Firmen seien angefragt worden, sagte Thoma auf Nachfrage von Gemeinderat Christoph von Ascheraden.

Gar kein Angebot gab es für die ausgeschriebenen Elektroinstallationsarbeiten. Deshalb musste die Ausschreibung formal aufgehoben werden, um den Auftrag noch erneut ausschreiben zu können. Ob der Auftrag für die kleinen Betriebe der Region zu groß sei, wollte Gemeinderat Uwe Kaiser von Edgar Thoma wissen. „Ein Zweimannbetrieb tut sich da schwer“, erwiderte er, aber auch die Auftragsbücher seien eben voll. Da der Elektriker ohnehin nur während der Schulferien ans Werk gehen könne, erwarte er eher keine Verzögerung, ergänzte er. Nachdem die Baggerarbeiten rund um das alte Schulgebäude abgeschlossen sind, werde das Gerüst Ende Juni aufgebaut. Die Dacharbeiten sollen dann nach Schuljahresende beginnen.

Im Herbst soll die Jury für den Architektenwettbewerb zum Bau einer Mehrzweckhalle tagen. Neben den Fachpreisrichtern (Fachleute) benennt der Gemeinderat auch die Sachpreisrichter: Dazu gehören für die Schule Schulleiterin Susanne Schwer, ein Vertreter der evangelischen Kirche (Nachbarin der Fürstabt-Gerbert-Schule) und die neue Bürgermeister beziehungsweise der Bürgermeister. Als Vertreter benannte der Gemeinderat Dieter Stark. Die CDU benannte Thomas Mutter (Stellvertreter ist Uwe Kaiser), die Freien Wähler Manfred Leber (Christoph von Ascheraden) und die SPD Klaus Dudarewitsch (Raphael Müller).