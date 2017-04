St. Blasien Medikamente aus dem Stadtpalais: Blick auf die Geschichte der Apotheke Dr. Kammerer

Der Gemeinderat berät über die Zukunft der Apotheke Dr. Kammerer in St. Blasien. Das Stadtpalais soll der Stadtentwicklung weichen und Platz für die Erweiterung des benachbarten Modehauses machen.

St. Blasien – Die gegenwärtige Geschäfts- und somit auch Stadtentwicklung dreht sich unter anderem um die Apotheke Dr. Kammerer. Ein langes Jahrhundert hindurch hat das Stadtpalais mit anderen Gebäuden das Zentrum St. Blasiens atmosphärisch beherrscht und architektonisch geprägt. Jetzt steht dem Patrizierhaus der Gang in die Vergangenheit bevor. In der heutigen Gemeinderatssitzung wird über die Erweiterung des benachbarten Modehauses beraten, für das das alte Gebäude weichen soll. Ehe das Gebäude nun selbst Teil der erinnerten Geschichte wird, soll seine hundertjährige Anwesenheit ins rückblendende Licht gerückt werden.

Die Apotheke des Benediktinerklosters wird nach dem erzwungenen Wegzug der Mönche 1807 ins heutige Rathaus verlagert. Letzter Apotheker am dortigen Platz war Josef Berstel (für zwölf Monate bis zu seinem jähen Tod im Mai 1901 auch Bürgermeister). Im Oktober 1902 eröffnet seine Witwe die neue Apotheke am jetzigen Ort in diesem würdevollen Stadtpalais, einem großartigen Wurf des Architekten, der gleichsam ein Vorbild für weitere Bauten im Städtchen schafft.

Sieben Jahre später, im Frühjahr 1909, übernimmt der Elsässer Léon Kammerer die Apothekenrechte und den werbewirksam immer noch "Klosterapotheke" geheißenen Prachtbau. Léon Kammerer gibt den Namensbezug zum Kloster auf (das es ja damals seit über 100 Jahren nicht mehr gab) und firmiert als Apotheke St. Blasien.

Mit der Eröffnung der Dom-Apotheke Stöcklein wird St. Blasien Ortsangabe, der Familienname Kammerer wird jetzt zum vorherrschenden Geschäftsnamen. Wieder einmal war es übrigens die Lungentuberkulose, die Kammerer Senior ins Heilklima St. Blasiens geführt und zum Bleiben veranlasst hatte. Zusammen mit seiner 1911 geheirateten Frau Ervina geborene Schmidt (mit Menzenschwander Vorfahren) aus Lausanne verbreiten sich französische Sprache, elegantes Flair und gehobene Vornehmheit in Familie und Apotheke. Bis zu seinem frühen Herztod im April 1948 ist Apotheker Léon Kammerer ein Musterbeispiel an berufsständischem, gesellschaftlichem und kommunalpolitischem Engagement.

Das Leben des Vaters sollte sich im Sohn Dr. Alex Kammerer spiegelbildlich wiederholen. Der Hinweis auf die vielfältige Bürgeraktivität des Vaters kann wiederholt werden bis hin zum tragischen und ebenso viel zu frühen Unfalltod des Sohnes beim Skisport in den Schweizer Bergen am 19. Januar 1985. Wer von der fürsorglichen und kundenbemühten Familie berichtet, darf die Tochter/Schwester Helene, ebenfalls ausgebildete Apothekerin, nicht vergessen. Auch als später verheiratete Frau Klinger ist sie in allen Notlagen der Familie und der Apotheke vor Ort anzutreffen.

Ihr schnelles, stakkatohaftes Sprechen war den Kunden mit Fachwissen, exzellenter Beratung, Zuwendung und gewiss auch Neuigkeiten nahe. Wenn schon vom Familiencharakter der Apotheke die Rede ist, müssten alle Mitarbeiter durch die Jahrzehnte hindurch eine lobende Gedenktafel erhalten. Stellvertretend für alle: Johanna Klein, die vornehme, sanft lächelnde und besonnen redende und wirkende Apothekerdame. In der Nachkriegszeit hat sie sich bleibende Verdienste um die Sorge für Schwerkranke erworben und die Versorgung mit nur schwer erhältlichen Medikamenten.

Das lange Jahrhundert der Apotheke Kammerer – in der Nachfolge von Alex Kammerer die umsichtig beratende Apothekerin Karin Gabriel und seit dem 1. Februar 2009 die kraftvollen Apotheker Alexander und Katharina Dehm – ist durchzogen von unablässigen baulichen Veränderungen und Erneuerungen: 1909 bereits Einbau einer Zentralheizung, später Verlegung des Hauseingangs, 1928 erste grundlegende Modernisierung durch den überaus bekannten Architekten Hans Kirchhoff, 1954 und 1960 eine Reihe von innerbetrieblichen Verbesserungen, darunter die "Entschärfung" und Vergrößerung des Apothekeneingangs. Mit dem bevorstehenden letzten Zugriff der Bauleute und Maschinen wird der Apothekenbau Vergangenheit werden.